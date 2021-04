Vox, PP y Cs han instado al Gobierno central a "depurar responsabilidades en el Ministerio de Interior" por los sucesos en la Plaza de la Constitución vallecana el pasado 7 de abril, en el acto electoral protagonizado por la candidata de Vox a las autonómicas, Rocío Monasterio, y el presidente de la formación, Santiago Abascal.

PSOE y Más Madrid han rechazado la proposición, después de condenar todo tipo de violencia porque, en palabras del concejal de Más Madrid Paco Pérez, se oponen a una moción "maniquea y que el PP trata de blanquear con una transaccional".

Así las cosas, el alcalde de la capital ha acusado este martes a las formaciones de izquierda de "legitimar el ataque" a Vox, algo que responde en su opinión a un "doble rasero" que han utilizado para "hacer saltar por los aires" la campaña. "Todos recordamos lo que dijo Donald Trump en el asalto al Capitolio. Al decir que lo condenan, pero que hubo una provocación, la izquierda dice que tiene razón. No hay mayor provocación previa que legitimar el discurso de quienes reventaron ese mitin", ha trasladado José Luis Martínez Almeida a la prensa en la Galería de Cristales de Cibeles. Así, Almeida ha señalado que "aquellos que incendian las calles y se rasgan las vestiduras y dicen que las elecciones son entre fascismo y democracia, aquellos que se levantaron de un debate porque no condenaban el envío de balas a Marlaska, a Iglesias, aquellos que han transformado una campaña limpia en una sucia y de confrontación y de odio, hoy se han negado a condenar los ataques que sufrió Vox por su mitin en Vallecas".

Para el regidor, esto responde a que la izquierda está "falta de propuestas, de generar un proyecto ilusionante, que convoque a una amplia mayoría", y que por ello "decidió que había que hacer saltar por los aires la campaña" y "generar un clima de confrontación y de odio que no es equiparable a lo que pasa en las calles de Madrid". Y es que, ha continuado, "no pueden condenarse unas cosas y no otras". "Son las perspectivas electorales de la izquierda lo que ha derivado en esta situación de confrontación", ha apostillado a renglón seguido.

Por último, ha animado a Pablo Iglesias y Pedro Sánchez a que "no se refugien en recintos cerrados" y que "pisen la calle y hablen con la gente" para que así "puedan estar en condiciones de ganar elecciones en esta ciudad y comunidad".