Enrique Ruiz Escudero ha dicho en Es la Mañana de Federico sobre el fenómeno Ayuso que "cuando lo vives en directo es descomunal, lo he vivido en varios actos con ella y la gente sale a los balcones a aplaudirla. Yo eso no lo he visto nunca, ni con Esperanza Aguirre". "Es por el propio perfil de la presidenta de valentía, de sencillez y de rebeldía. Son unas elecciones en clave nacional porque desde el inicio de la pandemia Madrid ha sido el punto de confrontación del Gobierno de España. El tirón de la presidenta y el liderazgo que tiene se presenta de manera natural"

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha asegurado que "desde que se produjo la autorización de Janssen y AstraZeneca, la EMA dejó bien claro que hay que utilizar la segunda dosis de la misma vacuna". Y ha criticado que las decisiones tomadas por el Ministerio de Sanidad recordando los cuatro bandazos sobre la vacuna de AstraZeneca que llevó a la población a tenerla miedo.

