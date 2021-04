En Es la Mañana de Federico, la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha explicado su incidente en la cadena SER, cuando, durante el debate con el resto de candidatos, aguantó el pulso a Iglesias hasta el punto que el candidato de Podemos decidió levantarse del estudio.

"Iban listos si pensaban que me iba a levantar a las órdenes de Iglesias. Se fue con la cabeza gacha", ha dicho después de explicar que el exvicepresidente y candidato de Unidas Podemos al Gobierno de la Comunidad de Madrid "entró en la SER gritando a los periodistas que le levantaran de la mesa".

Para Monasterio es muy importante "mirarles a la cara y decirles cuatro verdades, decirles cuáles son las consecuencias de sus políticas" y es que "han hecho mucho daño a España y sabemos lo que traen: miseria y ruina".

Añadía Monasterio que allá donde "la izquierda impone sus ideas y donde llevan la supremacía cultural" a la educación, terminan "adoctrinando en el odio a España y al odio entre colectivos". Era tajante la candidata de Vox al recordar que "ha sido Pablo Iglesias quien ha introducido la violencia en la campaña".

En este sentido ha recordado que ellos han sido los que han tenido "agresiones reales". "Son violentos, son gente que lo único que entiende es eliminar físicamente al adversario político," ha destacado.

Diferencias con el PP

La candidata de Vox ha marcado diferencias con el PP de Isabel Díaz Ayuso. Ha señalado que "con solo gestión no consigues frenar a la izquierda" y que hay cosas de las que no quieren hablar. Monasterio ha asegurado que "el PP no quiere hablar de la inmigración ilegal, de la injusta ley de violencia de género que nos hace desiguales y que no se atreven a ser contundentes con la cadena perpetua para los violadores reincidentes". Ha señalado también que los populares "permiten que activistas políticos entren en los colegios".

En este sentido ha dicho que ella no se va a "despistar" hablando "solo de gestión" y espera que "deroguen las dos leyes de género que hay en la CAM". Monasterio cree que estas leyes son "el nuevo marxismo" y que "están muy equivocados si no entienden que es por la educación por donde entran". "No entender esto es peligrosísimo" ha señalado la candidata de Vox que tiene claro que "no podemos esperar. Hay que hacer frente a Sánchez y a sus políticas".

Los socialistas de Vox

Rocío Monasterio ha contado una anécdota que le ha pasado en la campaña cuando un grupo de antiguos socialistas le dijo que la votaría. En este sentido la candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha asegurado que le van a votar "gente que votaba al PSOE y a Podemos". "A esta gente que votaba a Podemos cuando le ponen un centro de menas al lado de su casa cambian de idea", ha remarcado.

Cree que "por eso no quieren debatir, ni quieren que vayamos a las plazas porque hablamos de la realidad". Monasterio ha dicho que "no entendemos de qué hablan, que me hablen del ERTE, de la empresa y de que no llego a fin de mes". "Ésta es la realidad", ha afirmado la candidata de Vox que tiene claro que "de esto, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no quieren hablar".

Trabajadores en ERTE y estos hablando de fascismo

Ya a preguntas de los oyentes, Monasterio ha desgranado algunas de las propuestas concretas de Vox para estas elecciones. "Queremos reducir medio punto el IRPF, pero ya, que es cuando la gente lo está pasando mal". Según ha explicado, Vox quiere emplear la política fiscal, con deducciones, para proteger la natalidad y a la familia, permitiendo desgravaciones a las empresas con madres a cargo o que facilitan las bajas de maternidad o aquellas personas que tienen cuidadores.

Pero sus propuestas económicas van más allá y, según ha dicho, se resumen en "que se cree riqueza" y para ello hay que "priorizar que se conserven las pequeñas empresas que son las que ya no aguantan un mes más y son las que dan empleo a miles de madrileños". Para ayudarlas, Monasterio propone "compensar a quienes les han cerrado". Por todo ello, la candidata de Vox rogaba a Díaz Ayuso que abra todo de inmediato y que "elimine el toque de queda" porque, "necesitamos reactivar la economía y eliminar el toque de queda que al ocio nocturno y a la hostelería les cuesta 2 millones de euros cada día".

Tras contar las peticiones que le hacía un trabajador en ERTE que lleva meses sin cobrarlo y que no tiene derecho a ninguna ayuda pública por medir estas las rentas de 2019, Monasterio ha urgido a mantener el empleo, que los ERTE no se conviertan en paro y que la actividad vuelva a todos los sectores en Madrid. "Hay miles de trabajadores en ERTE y estos hablando de fascismo y antifascismo", lamentaba.

Como ya hizo en el debate que emitió Telemadrid, Monasterio también ha recordado que su partido quiere acabar con "el despilfarro de los políticos" reduciendo "entes públicos y chiringuitos" y también la factura política: "¿Para qué queremos 186 diputados en Madrid y 13 consejerías? Con 7 nos llega", sentenciaba.

El dinero que se ahorre del coste político, Monasterio quiere emplearlo en reducir los impuestos, en mejorar la Sanidad y la Educación y compensar a todos los que están en ERTE y a las pequeñas y medianas empresas "para que sobrevivan y puedan devolver los icos, conservar empleos y proteger a las familias".

En el plano económico también habló de la okupación de viviendas y ha propuesto "duplicar los equipos judiciales para el lanzamiento de los okupas" porque "no puede ser que te okupen la casa y tardes dos años en echarlos".

Menas

También a preguntas de los oyentes ha vuelto a pedir el cierre de los "centro de menas" y "si los quiere acoger en su casa el Kichi, que los acoja", pero lo que no le parece aceptable es que "tengamos que seguir destinando en Madrid 4.700 euros al mes por plaza de mena, con un efecto llamada impresionante". En este sentido, ha recordado que "estos menas son víctimas de las políticas irresponsables" y donde tienen que estar, decía, "es con sus padres y con sus familias" y, si quieren venir, "hacerlo de manera legal".

Educación

Terminaba Monasterio hablando de la educación, "absolutamente clave" para Vox, ya que "hay que educar en la excelencia y no en el adoctrinamiento porque eso es lo que da igualdad de oportunidades". Recordaba que "no todo el mundo nace con las mismas oportunidades y se las tenemos que garantizar. Hay que garantizar una educación pública, concertada y privada. Esa es la libertad", zanjaba. "De nada sirve que podamos elegir un colegio si por una ley de ideología de género te obligan a enseñar a los niños el mismo contenido por ley en la escuela", se quejaba.

Feminismo y el "lloriqueo de la izquierda"

Cuando la entrevista tocaba a su fin Monasterio ha vuelto al principio y ha recordado el "lloriqueo" de la izquierda. "Estamos aquí para currar y los de izquierdas no pueden venir aquí a decirnos que es médica y madre (en alusión a Mónica García), ¡que hay miles como tú!", sentenciaba Monasterio. Para la candidata de Vox, la izquierda no habla del verdadero empoderamiento: "Quieren protegernos a las mujeres como si fuéramos débiles. ¡Que no necesitamos la protección de un Pablo Iglesias de estos, que ya está bien!".