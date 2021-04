En Es la Mañana de Federico, la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha explicado su incidente en la cadena SER, cuando, durante el debate con el resto de candidatos, aguantó el pulso a Iglesias hasta el punto que el candidato de Podemos decidió levantarse del estudio.

"Iban listos si pensaban que me iba a levantar a las órdenes de Iglesias. Se fue con la cabeza gacha", ha dicho después de explicar que el exvicepresidente y candidato de Unidas Podemos al Gobierno de la Comunidad de Madrid "entró en la SER gritando a los periodistas que le levantaran de la mesa".

Para Monasterio es muy importante "mirarles a la cara y decirles cuatro verdades, decirles cuáles son las consecuencias de sus políticas" y es que "han hecho mucho daño a España y sabemos lo que traen: miseria y ruina".

Añadía Monasterio que allá donde "la izquierda impone sus ideas y donde llevan la supremacía cultural" a la educación, terminan "adoctrinando en el odio a España y al odio entre colectivos". Era tajante la candidata de Vox al recordar que "ha sido Pablo Iglesias quien ha introducido la violencia en la campaña".

En este sentido ha recordado que ellos han sido los que han tenido "agresiones reales". "Son violentos, son gente que lo único que entiende es eliminar físicamente al adversario político," ha destacado.

Diferencias con el PP

La candidata de Vox ha marcado diferencias con el PP de Isabel Díaz Ayuso. Ha señalado que "con solo gestión no consigues frenar a la izquierda" y que hay cosas de las que no quieren hablar. Monasterio ha asegurado que "el PP no quiere hablar de la inmigración ilegal, de la injusta ley de violencia de género que nos hace desiguales y que no se atreven a ser contundentes con la cadena perpetua para los violadores reincidentes". Ha señalado también que los populares "permiten que activistas políticos entren en los colegios".

En este sentido ha dicho que ella no se va a "despistar" hablando "solo de gestión" y espera que "deroguen las dos leyes de género que hay en la CAM". Monasterio cree que estas leyes son "el nuevo marxismo" y que "están muy equivocados si no entienden que es por la educación por donde entran". "No entender esto es peligrosísimo" ha señalado la candidata de Vox que tiene claro que "no podemos esperar. Hay que hacer frente a Sánchez y a sus políticas".

Los socialistas de Vox

Rocío Monasterio ha contado una anécdota que le ha pasado en la campaña cuando un grupo de antiguos socialistas le dijo que la votaría. En este sentido la candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha asegurado que le van a votar "gente que votaba al PSOE y a Podemos". "A esta gente que votaba a Podemos cuando le ponen un centro de menas al lado de su casa cambian de idea", ha remarcado.

Cree que "por eso no quieren debatir, ni quieren que vayamos a las plazas porque hablamos de la realidad". Monasterio ha dicho que "no entendemos de qué hablan, que me hablen del ERTE, de la empresa y de que no llego a fin de mes". "Ésta es la realidad", ha afirmado la candidata de Vox que tiene claro que "de esto, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no quieren hablar".

Más información en unos minutos