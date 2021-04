Díaz Ayuso: "De aquellos que no están asumiendo la derrota espero muchas cosas todavía"

La candidata Isabel Díaz Ayuso ha explicado en Es la mañana de Federico cómo se ha convertido en una referencia de la política española. "Centrándote en lo importante, gestionando con todos los poderes del Estado en contra. Con tantas cosas en contra uno se levanta cada mañana diciendo 'no va a poder no ya conmigo, sino con Madrid'".

Ayuso ha explicado su proyecto para Madrid. "Mientras han arruinado a tantos, Madrid resurge, vienen sus mejores años". "Bajar impuestos crea puestos de trabajo". "Noto esa ilusión por Madrid". Son algunas reflexiones que ha trasladado la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección. Además, Ayuso ha comentado cómo "todas las semanas se acercan periodistas extranjeros a preguntar lo que estamos haciendo y nos preguntan que qué está pasando y se nos acercan inversores que dicen que quieren venir".

Para explicar este proyecto, además de su eslogan de vivir a la madrileña, Ayuso ha desgranado algunas de las medidas que considera clave para el éxito de la Comunidad de Madrid:

"Nuestro respeto a la colaboración público-privada y a la seguridad jurídica para las empresas". "Medidas tan interesantes como la que hemos presentado contra la hiperregulación para que las empresas y los ciudadanos nos digan dónde han tenido problemas para poner en marcha un proyecto". "Vamos a poner a disposición de todos una calculadora de impuestos para saber cuánto de tu dinero se está yendo a Sanidad o Educación". "Hemos puesto en marcha una reforma de la Ley del Suelo". "Hemos presentado una Ley de Mercado Abierto para que cualquier empresario de cualquier punto de España pueda operar en Madrid sin que tenga que preocuparse de los trámites burocráticos".

Un programa que, según Ayuso, está ilusionando a los ciudadanos: "Madrid resurge y noto esa ilusión por traer más proyectos", que también llegarán culturales y deportivos.

Pablo Iglesias

Sobre el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, Ayuso ha recordado que vino "a quitar a la mujer que tenían ahí para ponerse él" y no ha servido de nada porque "el proyecto está hundido. El que está hundido es él mismo", decía la presidenta. Además, expresaba un deseo: "Me parecería maravilloso que no saliera".

Prueba del desencanto que Ayuso dice percibir por Iglesias es que muchos han abierto los ojos y se han dado cuenta de que "la izquierda siempre ha querido a la gente arruinada y subvencionada". Según ha dicho "todavía existe la posibilidad de que Podemos ni siquiera salga. En los barrios humildes la gente nos pide que se vaya".

La clave es que Iglesias no representa a los obreros porque "ahora un obrero es un taxista, un comerciante, un autónomo, son gente que quiere liderar su vida y vivir su vida a su manera y a la que le espanta todo lo que Sánchez e Iglesias están haciendo".

El PSOE y la campaña de balas y sobres

Ayuso que, como ya hiciera esta semana en otros medios de comunicación, ha vuelto a restar importancia a las cartas de amenazas, ha recordado que así lo hizo en el pasado José María Aznar, "a quien le prepararon cuatro atentados y siguió adelante y no quiso darles publicidad. Como Mariano Rajoy, a quien le rompieron la cara y no quiso darle importancia".

Además, se ha referido a Sánchez y al PSOE. Para Ayuso una de las claves del desplome del PSOE en Madrid es el trato que ha dispensado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la Comunidad Autónoma de Madrid. "La caída del PSOE en Madrid es histórica, podría ser sorpassado por otros", decía Ayuso. Por eso "están intentado ver si hacen algo, un intento a la desesperada, para frenar la caída histórica en Madrid", decía.

Y ha enumerado los agravios de Moncloa a Madrid: "Nos han negado la protección del Aeropuerto de Barajas, por donde han entrado todas las cepas, se han inventado un comité falso de expertos para boicotear nuestras decisiones, han maltratado hospitales como el de Ifema y el Zendal, el segundo de ellos con boicots cuando dentro había enfermos que se estaban jugando la vida. Intentaron boicotearnos la vuelta al cole en septiembre, manipulando las conversaciones que teníamos en las Conferencias de Presidentes". Una "aberrante utilización del poder de una institución superior con otra inferior". En definitiva, "Sánchez ha maltratado a Madrid".

La presidenta regional ha criticado también la persecución constante que ha sufrido por parte de la izquierda durante la campaña electoral y no ha descartado nada: "Por parte de aquellos que no están asumiendo la derrota, espero muchas cosas todavía". La candidata popular ha añadido que busca "gobernar libre y con la más amplia mayoría posible" para contestar a Sánchez y a Iglesias, "después de estos dos años de trato infame a Madrid".

Sin noticias de Sánchez

Otra prueba de que Sánchez es el gran problema de Madrid es, según Ayuso, que "a una semana del fin del estado de alarma ni las empresas, ni las comunidades autónomas, ni las familias, ni el turismo sabemos qué va a hacer Moncloa" y teme que la estrategia sea acortar los plazos para que "tengas que aceptar" lo que pongan encima de la mesa "en el último minuto" y "si no lo haces te acusan de irresponsable".

Ayuso insistía: "A una semana, un país entero está esperando a ver qué van a hacer desde Moncloa". Mientras tanto, "España está paralizada". Y remataba: "Este gobierno de vagos no se echa a las espaldas ninguna decisión difícil", al revés, "lo que hace es dividir entre hombres y mujeres, dividir por barrios, por clases, y empobrecer, que es la única llave para mantener Moncloa. Pero esto se ha caído", sentencia.

La estrategia en Madrid

La presidenta en funciones destacaba que su intención es continuar con la apertura de la hostelería y los negocios: "No tiene ningún sentido que en las casas se puedan hacer fiestas con 50 personas mientras el bar de abajo está cerrado", decía pensando en el momento en que decaiga el estado de alarma.

Votar es seguro

Ayuso explicaba cómo, en cambio, en Madrid "hay una ilusión completa" gracias a que "baja el virus y baja el paro y la gente está feliz y pletórica".

Isabel Díaz Ayuso ha recordado que "votar en persona en los colegios es seguro y la Comunidad de Madrid está poniendo todas las medidas sanitarias necesarias para que todo esté en las mejores condiciones. Además, va a hacer un día soleado".

Sobre el voto y la polémica sobre Correos, Ayuso ha dicho que "una vez que se ha solicitado el voto por correo sólo puedes votar por correo, no hay otra opción. Hay que confiar, porque ha habido un 45% más de solicitudes de voto por correo que en las anteriores elecciones". Su pronóstico es que "va a haber una participación muy alta" lo que, en su opinión, le aventura un gran resultado: "Cuanta más participación haya, el triunfo será mayor".

¿Su ilusión? Que Madrid "va a seguir siendo este motor de esa sociedad próspera y orgullosa que estamos haciendo".

¿Vivir a la madrileña es nacionalismo?

Uno de sus eslóganes de campaña, el de vivir a la madrileña, ha sido criticado por muchos por considerarlo un eslogan nacionalista, a lo que Ayuso contestaba que el nacionalismo quiere lo malo para los demás, pero no lo bueno para sí. "En Cataluña no quieren lo mejor para Cataluña sino que le vaya mal a Madrid", sin embargo en la capital, "se es madrileño desde el primer día y hay orgullo porque, como España y como el Rey, Madrid es de todos pero no pertenece a nadie y en Madrid se es madrileño desde el primer día. Es una forma de vivir, donde se madruga mucho, se pagan impuestos, se trabaja mucho, pero cuando la gente viene a Madrid ya no se quiere ir".

"¿Qué es Madrid para Ayuso?" Le preguntaba un contertulio: "Madrid es un sitio donde cuando viene una borrasca como Filomena, pasas por la calle Santa Engracia y hay una mesa con tres metros de nieve pero con madrileños tomándose una cerveza. Que pasas por una cafetería y ves un grupo de amigas de unos 90 años con su cafelito y sonriendo. Vivir a la madrileña es pelear cada día, salir adelante. Por eso tenemos una de las esperanzas de vida más altas del mundo".

"Yo no quiero levantar un sentimiento de identidad, pero estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido. Nos hemos dado una sociedad próspera, libre y orgullosa" terminaba.