A pocas horas de que se abran las urnas, crece el rumor de que Pablo Iglesias no recogerá el acta de diputado para la Asamblea de Madrid y dejará la política.

Este martes, Pablo Iglesias podría cerrar su ciclo político perdiendo ante el partido de Íñigo Errejón, Más Madrid. Su futuro no está en la Asamblea de Madrid o "donde decidan los ciudadanos" como ha dicho él mismo, sino cerca del poder mediático.

Iglesias reconoció al Corriere della Sera que no será portavoz de los ciudadanos que le voten. "La política corre rápido y mi figura está gastada. Tienes que saber cuándo dar un paso adelante para conducir y cuándo dar un paso atrás para mantenerte en una posición más modesta".

Sus planes pasan por ceder el liderazgo a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ya le reemplazó en la vicepresidencia del Gobierno cuando decidió ser candidato a las elecciones autonómicas de Madrid. "Mi papel es ponerme a las órdenes de Yolanda. En baloncesto, el pívot es el que pone más balones en la canasta. Para mí está claro que Yolanda aporta más votos que yo a nuestro proyecto", ha afirmado en la entrevista.

A lo largo de esta campaña electoral, Iglesias se ha referido a Díaz, militante del Partido Comunista, como la "próxima presidenta del Gobierno". El líder de Podemos insiste que la importancia del papel de las mujeres en un mundo en el que "estereotipos de varones" siguen marcando la forma de hacer política: "Todos los hombres, incluidos los que tenemos responsabilidades políticas, seguimos teniendo muchos tics, defectos que derivan del mundo machista en el que crecimos".

ABC ya reveló el viernes que Iglesias lleva ya un tiempo negociando un contrato con el empresario de medios de comunicación Jaume Roures, conocido por su afinidad a Podemos y que ha apoyado a los podemitas desde antes del nacimiento del partido.

La información de ABC cita a "fuentes conocedoras de las conversaciones" y señala que Iglesias está ya desde hace semanas manteniendo "conversaciones concretas" con el multimillonario editor y propietario de Mediapro.

Además, siempre según ABC, el propio Iglesias ya habría contactado con profesionales del sector afines para pedir consejo e ir recabando opiniones sobre la posible estructura de un proyecto audiovisual.

También dejó caer en El País que no tiene intención de ser un simple diputado regional. "Cuando eso llegue y tendrá que pasar todavía mucho tiempo para eso, está claro lo que yo sé hacer. Soy profesor de Ciencias Políticas y me lo pasaba muy bien presentando La Tuerca. Cuando llegue ese momento me gustaría hacer cosas parecidas".