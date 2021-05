Tezanos insulta a Ayuso y sus votantes en plena jornada de reflexión con un rabioso artículo

En plena jornada de reflexión, además de continuar con sondeos, el presidente del CIS, José Félix Tezanos, ha arremetido contra la candidata popular a las elecciones autonómicas madrileñas de este martes, Isabel Díaz Ayuso, en un artículo publicado en una revista en el que critica también el apoyo electoral que tiene en torno "al mundo de las tabernas".

En el artículo publicado en el número de mayo de Temas para el debate, titulado "Globos políticos y escenarios singulares", Tezanos se refiere a las singularidades de estos comicios del 4-M, entre las que cita la "sorpresa" de "la mayor parte de los analistas" por "la escasa entidad intelectual y política de la candidata" popular.

"Algunos, incluso, no han dudado en recordar su pobre trayectoria anterior en el PP, subrayando la humillación que tuvo que soportar por parte de quienes valoraron en su día su nivel óptimo de competencia encargándola del Twitter del perro de Esperanza Aguirre ("Pecas")", afirma.

Tras asegurar que rasgos similares de "carencia de trayectorias políticas brillantes" se han dado en otros países, y pone como ejemplo el caso de Donald Trump, el presidente del CIS dice que los que sostienen que "la candidata de la derecha en Madrid no es más que un globo de aire que no tiene prácticamente nada dentro" y "aunque sea cierto que todos los globos políticos acaban pinchados", no deben olvidar que "nada garantiza que tal pinchazo vaya a tener lugar antes de producir efectos políticos negativos".

Tezanos sostiene también que en esta ocasión el PP ha recurrido a movilizar electoralmente "a un amplio sector que se nuclea en torno al mundo de las tabernas, los bares, los restaurantes y otros establecimientos similares".

"Todo lo cual —prosigue— conforma un variopinto substrato de apoyos integrados por empresarios del sector que operan como eficientes agentes electorales permanentes, junto a bastantes jóvenes y adultos habituales de tal tipo de establecimientos".

El presidente del CIS añade en el artículo que "aunque sea cierto que estamos ante un simple globo político sin mayores contenidos sustantivos", el refuerzo sociológico "de lo que podríamos calificar como la tabernidad" le "ha permitido aglutinar a sectores sociales nuevos junto a núcleos importantes de la derecha tradicional".

El mismísimo Pedro Sánchez

Tezanos, quien considera que en Madrid la configuración de mayorías "se perfilan de manera muy diferente a lo que ocurrió en las democracias avanzadas hasta hace bien poco", considera que en la Comunidad de Madrid se han convocado unas elecciones que "ni eran objetivamente necesarias ni se han convocado en el mejor momento", dice el presidente del CIS, quien aclara que con lo de "el mejor momento" no se refiere a que fuera el mejor momento para los intereses de Pedro Sánchez, sino que eran inconvenientes porque estamos "en una pandemia muy seria".

En definitiva, para Tezanos, que las encuestas estén hablando de una mayoría del centro derecha poco tiene que ver con una democracia avanzada y que las elecciones no eran necesarias pese a que quedó acreditado que la oposición, junto al segundo partido de gobierno, preparaban una moción de censura contra la presidenta Ayuso.

Y es aquí cuando Tezanos no puede ocultar su admiración por Sánchez al advertir que Ayuso ha logrado el apoyo de una "correlación de fuerzas bien perfiladas" en "su antagonización con el mismísimo Pedro Sánchez". Luego desprecia esos apoyos al decir que se refiere a "ese sector de la economía y de la vida social en el que han fijado su atención los expertos que aconsejan a la candidata", y es cuando habla de "tabernas, bares y restaurantes", lo que Tezanos desprecia como "tabernidad".

Y si Ayuso es "la tabernidad", ¿qué sería lo deseable? A Tezanos le falta contestar con seriedad y formalidad, como el lema de Gabilondo: "¿Qué espacios deben ocupar en contiendas políticas de esta naturaleza los criterios de la racionalidad y del interés común formulados en términos positivos? Plausiblemente un espacio importante, sometido a las condiciones de la seriedad, el rigor y la necesidad de anteponer el bien común a cualquier otra consideración táctica. Especialmente en coyunturas tan graves como la pandemia, con necesidades que no deben ser objeto de subasta moral, ni de instrumentalizaciones electoralistas irresponsables como las que algunos están haciendo. De ahí que cualquier candidato serio lo primero que debe dejar es su lealtad a las necesidades reales de la Política (con P mayúscula) en la lucha contra la pandemia, absteniéndose de recurrir a argumentos y tácticas que intenten instrumentalizar el lógico cansancio y los malestares latentes creados por coyunturas tan difíciles. Sólo hace falta tener una inteligencia básica o una mínima información documentada sobre los retos que tenemos actualmente para entender que las opciones que se presentan ante los electores de Madrid van a resultar decisivas, según los votos se decanten en un sentido o en otro".

Es decir, que Tezanos tiene claro que la irresponsable es Ayuso y su intención de mantener la estrategia que ha demostrado unos mejores resultados en la lucha contra la pandemia y en la actividad económica en la región, y lo serio y responsable es lo de Sánchez y su empeño en cierres de negocios y ocultación sistemática de muertos. Pero claro, quizá no todos los electores tienen "la inteligencia báscia" para poder ver la realidad con los ojos del presidente del CIS.

Finalmente, mete el cepillo para barrer para casa: Su conclusión es que si gana Ayuso se producirán "frustraciones que surgirán tanto de los fracasos políticos y económicos derivados de la falta de concordancia con las políticas que se van a hacer -que se tienen que hacer- no sólo desde la Moncloa, sino fundamentalmente desde Bruselas, como de la falta de sintonía con el substrato político real de los madrileños", que según dice el CIS, son mayoritariamente de izuqierdas, en un 60% frente a un 34,4% que se ubican en la derecha.