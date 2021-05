Ayuso: "No voy a bajar la guardia ni un minuto, ahora veremos las sorpresas que nos prepara Sánchez"

Isabel Díaz Ayuso, flamante vencedora de los comicios de este martes en la Comunidad de Madrid, ha atendido la llamada de Es la Mañana de Federico, para valorar los resultados y, sobre todo, anunciar sus primeras medidas con el nuevo gobierno y que podrá llevar a cabo con el torrente de apoyos que ha recibido en las urnas.

Decía Ayuso que "han sido dos años muy difíciles" fundamentalmente "para los madrileños y los españoles con la pandemia y la crisis" y ver "tanta ilusión en los ciudadanos que ahora van a trabajar o a buscar trabajo me llena el corazón".

Para la candidata "ahora hay que recuperar el pulso después de este trabajo y este esfuerzo no dejándose llevar por el discurso del miedo, la xenofobia, el racismo, la borrachera. Lo que hizo ayer Madrid ha generado mucha ilusión", dice. Y añadía: "y lo hemos hecho a la madrileña, que es luchando, trabajando y saliendo adelante". Eso sí, ha advertido de que "no voy a bajar la guardia ni un minuto, ahora veremos las sorpresas que nos prepara Sánchez"

En cuanto al calendario, "tenemos la constitución el 8 de junio y tengo claro que las medidas van a ser rebajas de impuestos y ayudar a las personas que se han quedado descolgadas con la crisis. Hacer un gobierno más pequeño y para adelante todos los días".

Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que "hay que gobernar con unos principios claros" y de cara al equipo de Gobierno ha dicho que "lo que busco son gestores que tienen las dos cosas y he tenido consejeros de Ciudadanos que han merecido la pena y si los encuentro en Vox contaré con ellos" porque, según ha afirmado "los políticos tienen que tener algo más, un trasfondo y saber por qué están haciendo las cosas".

La presidenta electa de la Comunidad de Madrid ha dicho que "en realidad el partido de Errejón es lo mismo -que el de Iglesias-, pero con más patrimonio y mejores formas. Tienen un halo diferente, pero es una buena oportunidad para desenmascararlos".

De la debacle del PSOE ha dicho que "tendrá que hacer examen de conciencia pero yo no voy a bajar la guardia ni un minuto porque el plan sigue hacia adelante y veremos lo que nos tiene deparado el sanchismo para el 5M".

Un sanchismo que, para Ayuso, "tiene las horas contadas porque ha usado todos los poderes del Estado y destrozando todos las instituciones que le servían para sus fines. Celebro que empiece en el motor económico del país. Lo de ayer tiene muchas lecturas y celebro que Madrid se haya hartado".

"No sé por dónde va a salir ahora. Cuando estaban acostumbrados a hacer las performance como la apisonadora de las pistolas etarras o las pegatinas en las vacunas que no llegan, y si te van saliendo así las cosas te crees que estás por encima del bien y del mal. Esto les ha roto los esquemas, ya habéis visto la campaña inefable que han hecho", ha dicho la presidenta regional.

Y ha recordado que "según iban insultando a Madrid han ido perdiendo votos, la gente no cree ni en ellos ni en esa forma de gobernar, ya no engañan a nadie". "Era hora de destapar que la izquierda no se tolera aunque se organizaban perfectamente para hacer el mal", ha añadido.

Sobre la jornada electoral, Isabel Díaz Ayuso ha dicho que "lo que más agradecí fue la alta participación porque en pleno covid la gente ha confiado en cómo lo hemos preparado, ciudadanos que ha ido de todos los rincones del mundo para estar en su querido Madrid". En ese momento ha aprovechado para mandar un saludo a todos los tabernarios que la estaban escuchando y ha dicho que "quien llama a las urnas lo que quiere es sentirse legitimado y gobernar para todos. Madrid no es la comunidad de ricos que han intentado vender". La gran participación de los jóvenes también me ha sorprendido", ha concluido.