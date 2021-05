La izquierda rabia por Ayuso: regañinas, burlas e insultos a los madrileños por votar

Pese a que el resultado electoral ha dejado corto el consenso de las encuestas sobre la victoria del PP y el hundimiento de la izquierda en Madrid, todas apuntaban, en mayor o menor medida, un extraordinario resultado de la candidata popular a la reelección, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, parece que el aplastante resultado de Ayuso, aglutinando ella sólo más votos que toda la izquierda junta, ha descolocado a todos los socios del sanchismo, también a Ciudadanos que ha pasado de tener 26 representantes en parlamento autonómico a ninguno.

Este miércoles, día de resaca electoral, se han sucedido las reflexiones de los líderes de los distintos partidos perdedores en estas elecciones sobre el resultado. Unas reflexiones que, lejos de la autocrítica, han ido a atacar directamente a los votantes madrileños que de una forma abrumadora han confiado en Isabel Díaz Ayuso y, en menor medida, aunque importante también, en Rocío Monasterio y Vox.

Edmundo Bal riñe a los electores

El primero en deslizar un ataque a los electores fue el desolado candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, quien insinuó que los madrileños no han sabido votar. Según dijo en la noche electoral, tras conocer que Ciudadanos se quedaba fuera de la asamblea de Madrid, fue "una noche dura para la moderación, para la sensatez (…) Hoy estamos ante un mal resultado no para Ciudadanos, sino un mal resultado para los madrileños y para los españoles", que es tanto como decir que los madrileños no saben votar.

Calvo tacha de fascistas a los madrileños

Sin embargo, a Edmundo Bal casi se le podría agradecer el estilo indirecto de ataque a los votantes, ya que otros contendientes en estas elecciones han preferido no hacer juego de palabras y atacar directamente a los electores. Quizá el caso más evidente es el de la vicepresidenta del Gobierno de Sánchez, Carmen Calvo, quien dijo ayer que:

"Hay quien nos dijo que a veces el fascismo aparece con la bandera de la libertad, la libertad de quienes pensaron que la limpieza que querían hacer en Europa les llevaba a asesinar en los campos de concentración y en todas las batallas que hubo que dar por la democracia y contra el fascismo. Ahí estuvieron los españoles, los hombres y mujeres de este país que ahora nos dignifican (…) Frente a una derecha sin proyecto ninguno. Más que como hemos visto en esta campaña, que no vamos a repetir porque es poco edificante repetirlo una vez y otra. Pero que ha consistido en cañas, en no encontrarte a tu ex y en recibir abrelatas de berberechos. Pues España no está para eso, pero como eso es lo que deciden las urnas, nosotros lo asumimos, asumimos la derrota, pero el Gobierno de España está en lo que tiene que estar".

Es decir, que para Calvo, Isabel Díaz Ayuso comparte principios con los nazis, y sus votantes simpatía con los fascistas. Además, también considera que a la mayoría de los madrileños no les alcanza para ir más allá de "las cañas, no encontrarte con tu ex o recibir abrelatas de berberechos". Un análisis en el que Calvo ha insistido este jueves en una entrevista en Onda Cero.

Pablo Iglesias y su Madrid "trumpista"

El exvicepresidente del Gobierno, que dejó el Consejo de Ministros para apartar a Isabel Serra como candidata de Podemos a la Asamblea de Madrid, tampoco hizo autocrítica en su discurso de aceptación de los resultados. Se equivocaron los electores que habían optado por "lo peor de los que odian la democracia". Sobre su estrategia de odio, agitación, victimismo y matones en mítines de Vox pateando a policías y apedreando a familias, ni una palabra:

"Cuando los resultados son los que son, cuando que te han convertido en un chivo expiatorio, hacen que tu papel para mejorar la democracia se vea enormemente limitado y movilice lo peor de los que odian la democracia, uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones". "El éxito electoral impresionante de la derecha trumpista que representa Ayuso y la consolidación electoral de la ultraderecha es una tragedia para la sanidad pública madrileña, para la educación pública y para los servicios públicos, pero es indudable que es lo que ha votado la mayoría de la sociedad madrileña. Nunca Madrid había sido tan diferente del resto de España". "Hemos asistido a una normalización sin precedentes de los discursos fascistas". "Mi conciencia absoluta de haberme convertido en un chivo expiatorio que moviliza los aspectos más oscuros, más contrarios a la democracia, más contrarios a las bases materiales de la democracia".

Monedero y los "gilipollas" que votan a Ayuso

Más prosaico y sincero fue el ideólogo de Podemos y agit prop de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, a quien grabaron tachando de "gilipollas" a los que ganan 900 euros y votan a Ayuso. En una entrevista radiofónica, pusieron a Monedero ese corte y se reafirmó: "¿Qué pasa? ¿Que los que ganan 900 euros y votan a la derecha son Einstein? Muy lúcidos, muy lúcidas no son", afirmaba

La tara "sociológica" de los madrileños

Pero si alguien ha derrotado a Podemos es su hermano gemelo, su escisión Más Madrid, que se ha convertido en primer partido de la oposición tras superar al PSOE en las elecciones madrileñas. La líder de Errejón en Madrid, Mónica García, la misma que disparaba de forma figurada al consejero Lasquetty en la Asamblea de Madrid, era condescendiente con los pobres madrileños alienados por la derecha en su análisis del resultado electoral: "26 años de gobierno del PP de alguna manera ha hecho mella en nuestra cultura sociológica", dijo, insinuando que la libertad económica, la colaboración público privada, la creación de empleo y las bajadas de impuestos son muy malas para los madrileños aunque éstos no lo sepan.

Ignacio Aguado

Desde las redes sociales, otros líderes políticos o mediáticos de la izquierda o de Ciudadanos han decidido seguir el mismo camino.

A los mensajes más burdos de quienes dicen desear a los madrileños la peor de las enfermedades por votar a Ayuso, a los más sutiles como el de Ignacio Aguado que agradecía en redes sociales a los que habían escogido en las elecciones la papeleta de Ciudadanos, "del respeto, las propuestas y la concordia", frente al resto de votantes que escogieron "los gritos, los insultos y la crispación".

Gracias a los 130.000 madrileños que ayer nos dieron su confianza. Gracias porque, a pesar de los gritos, los insultos y la crispación, elegisteis la papeleta del respeto, las propuestas y la concordia. En 2 años volverá a haber elecciones en Madrid y volveremos a gobernar. 🍊 — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) May 5, 2021

Dina Bousselham

La exasesora de Pablo Iglesias, actual directora de un medio de comunicación creado para ella, dice en redes sociales que los votantes de Madrid han elegido la corrupción, los privilegios y los recortes.

Han ganado hoy quienes han pervertido el concepto de Libertad asociándolo a todo lo peor: privilegios, recortes y corrupción. — Dina Bousselham (@DinaBousselham) May 4, 2021

Sánchez Mato, madrileños corruptos

Para el que fuera mano derecha de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid y encargado de las cosas económicas de la capital, Carlos Sánchez Mato, "es fácil", "si votas a un partido corrupto, apoyas la corrupción".

Si votas a un partido corrupto, apoyas la corrupción.

No es tan difícil de entender.

Si apoyas a quien monta una operación desde el Ministerio del Interior para eliminar pruebas de una caja B alimentada por empresarios a cambio de contratos públicos, ya me dirás tú... https://t.co/jGTskHwrzF — Carlos Sánchez Mato🔻 (@carlossmato) May 6, 2021

Anteriormente, había acusado de corrupción a los votantes de Ayuso al decir que "la gente que mayoritariamente ha votado eso (Ayuso), es tan responsable como los que han expoliado el dinero de todos".

Ha ganado claramente las elecciones en Madrid un partido corrupto hasta el tuétano y cuyo objetivo es destruir los servicios públicos.

La gente que mayoritariamente ha votado eso, es tan responsable como los que han expoliado el dinero de todos.

Seguiremos peleando ✊ — Carlos Sánchez Mato🔻 (@carlossmato) May 4, 2021

A estos insultos se podría añadir el que profirió el presidente del CIS, José Félix Tezanos, en un artículo publicado en la jornada de reflexión en el que llamaba a los votantes de Ayuso "tabernarios".