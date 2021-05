El PSOE critica el "revisionismo" de Trapiello sin saber "en qué punto estamos en desacuerdo"

-PSOE: "No nos alegramos de la medalla a Trapiello, no se puede premiar el revisionismo"

-@carlos__alsina: "¿Cuál es la posición de Trapiello sobre la Guerra Civil que el PSOE no comparte?"

-Pepu Hdez: "No sé qué punto exactamente"

¿Alguien más cree que no han leído a Trapiello?