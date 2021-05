El alcalde de Madrid y la actual delegada del Gobierno se conocen desde hace tiempo. Los dos eran portavoces de sus respectivos grupos municipales – PP y PSOE- en materia de urbanismo, cuando Manuela Carmena regía la capital y Esperanza Aguirre lideraba la oposición. Ambos protagonizaron acalorados debates desde el Ayuntamiento capitalino. Y disfrutaban haciéndolo.

Pero este miércoles la situación era otra muy distinta. José Luis Martínez Almeida y Mercedes González ofrecían desde el Palacio de Cibeles una rueda de prensa para informar del dispositivo especial en materia de seguridad que se pondrá en marcha en Madrid este fin de semana, de cara a la festividad de San Isidro, patrón de la ciudad. El objetivo, tratar de evitar las imágenes que se produjeron el pasado fin de semana, donde cientos de jóvenes salieron a festejar el fin del estado de alarma. Imágenes éstas que no sólo se dieron en la capital sino en varias ciudades de España.

La delegada del Gobierno de Pedro Sánchez había arremetido hacía apenas dos días contra la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por este motivo. Le instó a que fuera "valiente" y aplicara el toque de queda en la región porque "sembrando meses una falsa libertad" ha llevado a un "libertinaje". Por estas palabras fue preguntada en rueda de prensa, lo que desencadenó un rifirrafe entre ambos ante la atónita mirada de la prensa.

"Dije esa frase y la mantengo. Cuando uno siembra una falsa libertad durante tantos meses recoge libertinaje. O podemos ir al refranero: quien siembra vientos, recoge tempestades", aseveró González. A lo que Almeida contestó: "Sembrar viento y recoger tempestades supongo que será en Barcelona, con las imágenes que vimos en Barcelona; supongo que será en Salamanca, con las imágenes que vimos en Salamanca; supongo que será en Sevilla, con las imágenes que vimos en Sevilla. Porque a nadie se le escapa que lo que vimos el fin de semana no es exclusivo de la ciudad de Madrid sino que se ha producido a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Por tanto, decir que aquí hay una falsa libertad que ha acabado en libertinaje creo que es injusto" para los madrileños.

Según señaló el alcalde, "son los españoles los que quieren que desde las instituciones dotemos de seguridad jurídica a las decisiones que en cada momento adoptemos". Y "es obvio que las comunidades autónomas "no se están moviendo en un marco de seguridad jurídica" y no lo hacen porque "el Gobierno ha renunciado a hacer ese ‘plan b’, que "anunció de palabra y se comprometió por escrito" Pedro Sánchez.

González, lejos de dar por concluido el debate, añadió: "Lo cierto es que esta comunidad autónoma no ha querido implantar todas las medidas que estaban a su alcance porque lleva muchos meses sembrando una idea de que las medidas que estaban implantadas desde el Gobierno de España eran restrictivas y que lo que necesitaba la gente era libertad. Ahora cuando tiene las competencias, no quiere ejercerlas. A mí me gustaría más parecerme a Valencia, donde las cosas van mejor". Y afeó a Almeida "agitar el espantajo" de la seguridad jurídica.

El alcalde recogió el guante: "Permíteme una matización: cuando hablamos de agitar el espantajo de la seguridad jurídica viviendo en un Estado de derecho… A mí me parece particularmente importante en un Estado de derecho mantener la seguridad jurídica. Lo digo porque Navarra, que tiene peores cifras que la Comunidad de Madrid, ha acudido al Tribunal Superior de Justicia para que se permitiera el toque de queda y el cierre de la hostelería. ¿Y qué ha dicho el Tribunal? Que no procede en el actual marco jurídico ni el cierre de la hostelería ni el toque de queda. Y ese es el problema al que se están enfrentando todas las comunidades autónomas, que cada una tenemos un criterio distinto en función de lo que diga el TSJ. Por eso es necesario a nuestro juicio no un espantajo jurídico sino un plan que nos diera una cobertura normativa a todos dentro del Estado de derecho en el que somos conscientes de que la lucha contra la pandemia es prioritaria pero en el que no debemos olvidar la importancia que tiene el régimen de derechos fundamentales y libertades públicas que nos dimos en la Constitución".

La discusión continuó aún unos minutos más de esta manera:

- González: "Querido José Luis, estamos en un estado de las autonomías, que bien sabes como abogado del Estado. Y lo que no se puede hacer es estar utilizando siempre la excusa del Gobierno de España para no adoptar las medidas que no queréis adoptar".

- Almeida: "A mí lo que me extraña es que Pedro Sánchez se comprometiera de palabra y por escrito con el grupo parlamentario de Ciudadanos cuando votaron a favor de la prórroga del estado de alarma a que hubiera un ‘plan b’ para que decaído el estado de alarma hubiera seguridad jurídica. Yo lo que digo es que no nos pregunten a nosotros sino que le pregunten a Pedro Sánchez por qué falta a su palabra".

- González: "Querido José Luis, yo estoy aquí como delegada del Gobierno y voy a defender al Gobierno cada vez que le des una patada y te recuerdo que tú estas aquí como alcalde de la capital".

- Almeida: "Estoy aquí como alcalde de Madrid y voy a defender no al Ayuntamiento de Madrid sino a los madrileños, no a mi partido sino a todos los madrileños con independencia de quién gobierne una u otra institución".

- González: "Efectivamente, pues vamos a defender a los madrileños frente al covid y a dejar de utilizar la pandemia para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez".