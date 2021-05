La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido este miércoles a las palabras sobre el teórico "libertinaje" que la líder de la oposición, Mónica García, encuentra en las calles de la capital del Reino: "Claro que podemos hacer lo que nos dé la gana".

En una entrevista concedida a Espejo Público, la ganadora de las elecciones del 4-M ha dicho que "sólo faltaba que tuviéramos que hacer lo que dijera esta mujer, o la izquierda, que es muy dada a decir que tienes que cerrar". "Otra cosa es no respetar las normas sanitarias, no ser responsables. Ahora somos los ciudadanos los que, de manera individual, nos tenemos que ayudar", ha añadido.

También ha contestado a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, quien la acusó de ser la culpable de que no vengan a España turistas británicos: "Lo que no puede ser es que, si vienen muchos turistas franceses, es culpa mía, y si no vienen turistas británicos, es culpa mía". "Lo que están haciendo es no asumir la derrota electoral", ha agregado.

Vox 'sugiere' que quiere presidir la Asamblea

Mientras en una entrevista radiofónica el líder de Vox, Santiago Abascal, señalaba que su partido espera "un gesto de generosidad" del PP y que "la presidencia de la Asamblea de Madrid es un lugar muy importante, que nosotros aceptaríamos", Díaz Ayuso ha declarado que "estamos en un punto que es mejor que lo hablemos entre nosotros. Hacer estos anuncios en los medios… Hay que esperar al 8 de junio, a que se conforme la misma. Hay que tener en cuenta que un grupo que tiene 14 diputados –en realidad tiene 13– en un parlamento, presidirlo… Habrá que verlo. Hay que ser generosos. No puede ser lo de Cs, que gobernaba gracias a Vox y no quería ni verlos. Hay que ser no ya sólo humilde, también generoso".

La marcha de Iglesias

Finalmente, preguntada por la marcha de Pablo Iglesias, Díaz Ayuso ha dicho que "Podemos, Más País, Más Madrid y, en concreto, Pablo Iglesias, han supuesto una forma de desprestigiar las instituciones y, sobre todo, de intentar deslegitimarlas. No sólo a ellas, sino al adversario político". La presidenta de la CAM ha continuado así: "Me parece que ha metido en sus listas electorales a todos los representantes de todos los delitos tipificados en el Código Penal. Creo que no han hecho ninguna propuesta en positivo. Pensaban representar al pueblo cuando ellos han ido triplicando sus patrimonios. Han sido dirigentes cada vez más ricos para ciudadanos o afiliados más empobrecidos". "Creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos respira desde que se ha ido", ha concluido.