Más Madrid insiste en poner una calle a Mercedes Fórmica mientras los comunistas en Cádiz la retiraron por falangista

Segundo varapalo para los herederos de Manuela Carmena después de que esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de la capital contra la sentencia que anuló el cambio de nomenclatura de la calle Caídos de la División Azul por el de Mercedes Fórmica en abril de 2018.

Argumenta este tribunal que el consistorio no puede acogerse a la ley de Memoria Histórica, como ya sentenció el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Madrid, dado que la División Azul se creó en 1941, es decir, dos años después del final de la Guerra Civil española, por lo que estaría fuera del período de actuación de la normativa citada.

Una sentencia ante la que no ha tardado en reaccionar Más Madrid. A través de las redes sociales la formación de Mónica García defiende que cuando se produce un fallo judicial así "algo no va bien en nuestro país".

Podría ser calle Maestra Justa Freire, pero seguirá siendo del General franquista Millán Astray. Podría ser la calle de Mercedas Fórmica, novelista y defensora de la mujer, pero seguirá siendo calle de la División Azul que combatió con los nazis. Algo no va bien en nuestro país.

De esta forma insisten en la formación de Mónica García en buscar acomodo en el callejero madrileño para la abogada y novelista Mercedes Fórmica. Una jurista que denunció el sufrimiento de las mujeres casadas víctimas de violencia y que consiguió incluso que el régimen franquista cambiase la legislación para eliminar varias discriminaciones de su sexo.

En Cádiz su busto fue retirado

Logros que no fueron valorados por otro de los "ayuntamientos del cambio". En octubre de 2015 el consistorio de Cádiz, que dirige José María González "el Kichi", decidió retirar el busto de Mercedes Fórmica de la Plaza del Palillero.

Fue entonces la concejal delegada del área de Mujer y del Mayor, Ana Camelo, quien apuntó a que la jurista militaba y formaba parte de la dirección de la Falange y sentenció que ese no era un ejemplo a defender por el actual equipo de gobierno. "No es el tipo de mujer que estamos defendiendo, y por eso he quitado el busto de Mercedes Fórmica", sentenció en una asamblea ciudadana.

Una decisión que indignó a los populares en el consistorio y ante la que un grupo de intelectuales malagueños, entre ellos el ex el director del Instituto Municipal del Libro de Málaga Alfredo Taján, anunció su intención de pedir el busto para instalarlo "en un lugar de honor en Málaga", donde la jurista vivió sus últimos años.