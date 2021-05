El periódico británico The Times publicó este viernes un artículo en el que habla de Isabel Díaz Ayuso como la Dama de Hierro de Madrid, que pone su mirada en Pedro Sánchez tras la aplastante victoria cosechada por la presidenta de la Comunidad de Madrid en las elecciones del 4 de mayo.

Isambard Wilkinson cuenta que las elecciones madrileñas fue una suerte de "contienda de David contra Goliat". "Sánchez decidió participar en la campaña electoral regional de los socialistas al igual que su vicepresidente Pablo Iglesias, líder del partido de extrema izquierda Podemos", señala.

Una enfrentamiento que, recuerda, acabó con la carrera política del líder comunista. "Cuando Iglesias selló su retiro político cortándose la coleta, rápidamente circularon memes de Ayuso sosteniéndola en alto como un matador con una oreja de toro después de una faena triunfal", apunta el periodista británico.

El diario califica a Ayuso como "una estrella conservadora en ascenso en España" que ha propinado "una humillante derrota al Partido Socialista en el Gobierno al doblar los escaños del PP gracias, en gran parte, a que mantuvo abierta la capital española durante la pandemia". Y destaca que los resultados electorales supusieron que "arrasara por completo al partido de centro derecha Ciudadanos y obstaculizaba el avance de Vox".

Además, dice que Ayuso cree que Sánchez tiene los días contados porque "la elección ha generado una enorme esperanza en Madrid y en toda España para quienes buscan un tipo de alternativa política. Sánchez está enormemente desacreditado. La gente no confía en él".

Y recuerda parte del secreto de la victoria del PP en Madrid. "En contraste con el distante primer ministro, su mensaje de "¡libertad!" a los votantes fatigados por la pandemia y su arriesgada táctica de mantener abiertos los negocios, en particular los bares y restaurantes, que le dieron su nombre a pizzas, cervezas y varios platos, forjó una estrecha relación con gran parte del electorado".

No es la primera vez que The Times le compara con Margaret Thatcher, quien fuera primera ministra del Reino Unido entre 1979 y 1990. "Me halaga. Defendió lo que creía hasta el final. Adoro a la gente que no se deja llevar por la corrección política, y eso no es populismo, es ser valiente y tener corazón", destaca la presidenta madrileña. Y recuerda que la Dama de Hierro "se enfrentó a situaciones difíciles y también vino de una clase sencilla y entró en una élite donde no siempre se admite gente. Estas historias de superación de desafíos me representan".