El lunes la Comunidad de Madrid comenzará a vacunar a los 213.300 menores de 60 años que recibieron una vacuna de AstraZeneca en la región y que estaban a la espera de la decisión de Sanidad tras producirse varios casos de trombos. A pesar de las órdenes de Darias de que las CCAA aconsejen como vacuna preferente Pfizer ante la masiva elección de AstraZeneca por parte de los primeros vacunados, el Gobierno madrileño ha decidido recomendar a los afectados AstraZeneca. Sigue así el criterio de la Agencia Europea del Medicamento y la propia ficha técnica de la vacuna, y se mantiene en la postura que ha defendido desde el primer momento: que la vacuna es eficaz y segura.

La vacunación arrancará en el hospital Isabel Zendal, donde habrá dos circuitos diferenciados para quienes elijan AstraZeneca y quienes elijan Pfizer. En ambos casos, los ciudadanos tendrán que firmar un consentimiento informado. En esto, la región tampoco hace caso de la recomendación de Sanidad, que apuntó a un consentimiento informado sólo si el ciudadano optaba por AstraZeneca en lugar de Pfizer, la opción predilecta del Ministerio.

A estos documentos se añade un tercero en el que expresamente se recomienda ponerse la segunda dosis de AstraZeneca a los que ya recibieron la primera.

"La Consejería de Sanidad recomienda la administración de una segunda dosis de vacuna de AstraZeneca (Vaxzevria®) de acuerdo con la ficha técnica"

En él, se aportan información sobre la vacunación en Reino Unido, de la ficha técnica de la vacuna, de la incidencia de los trombos, de las recomendaciones que ha venido haciendo la EMA y la opinión de 17 sociedades médicas sobre el tema, a favor de la segunda dosis de AstraZeneca. Recoge datos como que "el riesgo de sufrir reacciones adversas tras la segunda dosis de AstraZeneca es menor que tras la primera dosis, incluido el riesgo de fenómenos trombóticos, según los datos actualmente reportados por el Reino Unido".

Las citas se harán mediante un SMS interactivo que permitirá elegir entre AstraZeneca o Pfizer. Una vez confirmada una vacuna u otra, el usuario verá en la pantalla del teléfono móvil su cita: el día, la hora y el lugar al que deberá dirigirse, así como un enlace web donde encontrará los dos modelos de consentimiento informado y el documento informativo adicional de la Consejería de Sanidad.

En cualquier caso, el paciente podrá cambiar su opinión si lo desea el mismo día de la cita en el punto de vacunación. Si no confirmara la cita a través del SMS, recibirá una llamada telefónica para ello desde el número de teléfono 91 502 60 58, perteneciente al Centro de Atención Personalizada de la Consejería de Sanidad.

Lo que no debió hacerse nunca

Durante la rueda de prensa celebrada este viernes junto a la directora de Salud Pública, Elena Andradas, Antonio Zapatero cargó contra el Ministerio de Sanidad que dirige Carolina Darias. "Dejar en manos de un ciudadano" la elección de "qué vacuna se pone es el ejemplo de lo que no debía haberse hecho nunca porque un ciudadano no tiene los conocimientos para hacerlo", señaló el viceconsejero, que trató de tranquilizar a los madrileños afectados señalando que la Comunidad de Madrid va a "intentar aportar toda la información que sea y las explicaciones que sean pertinentes para que elijan con la mayor claridad posible".

No obstante, se lamentó que "haber llegado a esta situación y haber metido por medio al Comité de Bioética"… En este punto, Zapatero reveló un hecho que tuvo lugar a principios de enero donde el citado Comité fue protagonista. Y es que en la consejería recibieron una consulta de un hospital madrileño donde les exponían el caso de una ciudadana con una serie de patologías y donde se consideraba que debía vacunarse a pesar de no formar parte de ningún grupo de vacunación por aquel entonces. Desde la consejería plantearon al hospital que elevara una consulta al Comité de Bioética. ¿Qué contestó el Comité? "El Comité de Bioética no interviene en decisiones clínicas, en decisiones técnicas. No interviene para decir qué vacuna tiene que ponerse ni a quién". Justo lo que ha hecho ahora tras la intervención del Ministerio.

Zapatero explicó que estos comités "se pueden meter en temas de vacunación en lo que tiene que ver con las estrategias a seguir: quién se puede vacunar antes, qué se puede hacer desde el punto de vista ético si una persona no quiere vacunarse…" Pero nunca en decisiones técnicas.

Lecturas para Darias

También ha comentado que le "sorprendió" que el departamento que dirige Carolina Darias confirmara este jueves cuatro fallecidos y 20 casos de trombos asociados a AstraZeneca, al tiempo que instó a las Comunidades Autónomas a recomendar la segunda dosis de Pfizer. Zapatero ha recomendado al Ministerio como "lectura obligatoria" el documento elaborado por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido (MHRA) a fecha de 19 de mayo sobre el impacto de la aplicación de las dosis de Pfizer en los vacunados del país y que refleja 1.6 casos de trombo por millón.

Tras insistir en que la vacuna de AstraZeneca es "eficaz y segura" y cargar contra Sanidad por generar "confusión", ha asegurado que él mismo se pondrá la segunda dosis de la británico-sueca porque "es lo mejor" y ha pedido seguir los consejos de la Agencia Europea del Medicamento, la ficha técnica de y la farmacéutica "y lo que ocurre en la vida real" como el informe en Reino Unido.