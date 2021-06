El ayusazo del 4M contra Pedro Sánchez sacó a la luz dos claves: la derecha aumenta sus votos entre los más jóvenes y que en las grandes ciudades del sur de la Comunidad de Madrid la mayoría de los votantes han rechazado a la izquierda.

Para comentar estos dos asuntos la líder del PP en Fuenlabrada y nueva promesa liberal del partido de Pablo Casado, Noelia Núñez, ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio. Núñez ha señalado que pese a que gracias a las leyes educativas de la izquierda "los jóvenes cada vez menos van a abrazar el clero liberal" el éxito de Ayuso en ese sector de la población se debe a que "les habló como hay que hablarles".

Ha recordado que la presidenta de la Comunidad de Madrid "tuvo un discurso sublime enfocado a los jóvenes diciendo que no se dejen embaucar por los discursos facilones de que papá Estado te va a regalar todo y no, todo te lo vas a ganar con tu esfuerzo". Noelia Núñez indicó que "hay que hablar a los jóvenes desde las plataformas de los jóvenes y eso es extrapolable a fuera de Madrid. Que no queremos paguitas y que no necesitas a nadie que te tutele".

También ha señalado el peligro que supone la izquierda cuando oculta sus intenciones reales. En este sentido ha advertido del crecimiento de Íñigo Errejón y su formación. "A mí me da mucho miedo Más Madrid, me parece Podemos en bicicleta" ha afirmado Noelia Núñez. "Ideológicamente son lo mismo. Cuando el comunismo se viste de cara amable es lo peligroso", ha apuntado.

Apoyo de Vox para ganar Fuenlabrada

La joven promesa del PP también ha hablado de cómo las políticas de izquierda han empobrecido su ciudad, una población más grande que muchas capitales de provincia con cerca de 200.000 habitantes. "Si uno piensa en Fuenlabrada como Fuenlingrado uno cree que todo el que va a votar siempre lo hará al PSOE" ha dicho la política, que contó cómo el 4-M fue un vuelco electoral hacia el PP.

En su ciudad "las grandes inversiones siempre vienen del PP, como el Hospital de Fuenlabrada o MetroSur" pero durante muchos años han seguido votando a la izquierda. "Igual ahora empieza a descubrir lo que es aplicar políticas liberales y cómo afectan a la gente", ha señalado. En este sentido ha contado que en la ciudad con más paro de la Comunidad de Madrid tienen "el Impuesto de Actividades Económicas más alto de la región o que tarden años en darte la licencia de actividad, eso explica que el paro sea más alto que en otras zonas como Pozuelo".

La líder popular también ha hablado sobre el apoyo de Vox en 2023 para conseguir la alcaldía de Fuenlabrada. "Todo lo que sea echar a la izquierda, claro que sí contaría con Vox. Yo no quiero que los socialistas sigan más de 40 años en el poder", ha apuntado.

Sobre la situación del PSOE en la Comunidad de Madrid ha dicho que "están justificando tanto a Sánchez que no saben cómo dar la vuelta a esa situación". "Cómo vas a decir que no eres como Pedro Sánchez cuando te posicionas en todo a favor de él. Por ejemplo, sobre los indultos no he escuchado al alcalde socialista de Fuenlabrada decir nada, callan y se pliegan ante Sánchez. Saben que en 2023 el voto de castigo les va a penalizar".