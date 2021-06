Rocío Monasterio ha dicho en En Casa de Herrero hay que estar en la manifestación de Colón del 13 de junio y ha lamentado las ausencias de determinados líderes regionales del PP como Feijóo, Mañueco o Moreno Bonilla: "Lo que me parece tremendo es que con la situación que tenemos en España con el indulto a unos golpistas haya lideres del PP que, en lugar de mirar por los interes de España, estén mirando si se hacen la foto con Vox".

"En esta manifestación es muy importante que estemos los que defendemos la unidad de España, la soberanía nacional y que Cataluña es España y no estemos en la política infantil que hacía Ciudadanos y que cada vez se parece más a la que hace el PP", ha añadido. Y ha pedido a los ausentes que hagan una reflexión porque, según la portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid, "lo que esta pasando en Cataluña con los indultos es de lo más grave que ha pasado en nuestro país". "Sánchez no puede agachar la cabeza contra los golpistas", ha sentenciado.

En cuanto al ámbito regional, Rocío Monasterio ha asegurado que Vox está para "conseguir un Gobierno que funcione, que saque adelante los presupuestos y para que se trabaja a toda velocidad por los ciudadanos". Por eso ha celebrado el acuerdo al que han llegado con el PP para reducir diputados: "Todo lo que sea reducir el número de diputados y el gasto político y emplearlo en Sanidad, Educación... será bienvenido". Aún así, sabe que para que se apruebe finalmente necesitan el voto de 12 diputados de la izquierda, por lo que ha pedido a la líder de Más Madrid, Mónica García, que apoye la propuesta ya que "se ha quejado de los gastos de los diputados y no tendrá inconveniente en votar a favor".

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid ha celebrado que ya no esté Ciudadanos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid por lo que "ahora estamos en la situación más cómoda posible porque lo que planteemos el PP tendrá que contestarnos sí o no y veremos dónde están, si de verdad están dispuestos a reducir impuestos y diputados" o a dar la batalla por la ley de violencia de género, entre otras cosas.

Para Monasterio no es un problema que el PP no les haya cedido la presidencia de la Asamblea de Madrid porque "preferimos reducir los diputados a la mitad que determinados puestos". "No venimos del ámbito político, venimos de padecer a los políticos y queremos reducir el número y el gasto de este macro estado de las autonomías", ha añadido. "Se pagan sueldos a miles de políticos puestos a dedo que no podrían trabajar en la empresa privada porque no saben hacer la o con un canuto".

Además, ha reconocido que "no queremos estar en el Gobierno de Ayuso. Ahora tiene una gran oportunidad para gobernar sola y para ver las políticas que defiende estaremos en una posición e intentaremos que el gobierno acierte".