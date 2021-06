Calvo advierte al PP: "Preocúpense de los compañeros que no acompañarán a Casado en Colón"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha sido la encargada de defender el fuerte de la bancada azul este miércoles en la sesión de control al Gobierno, con los indultos como telón de fondo. Preguntada por la portavoz del PP, Cuca Gamarra, la número dos del Ejecutivo aprovechó para atizar al PP y Vox por su presencia este domingo en la nueva manifestación de Colón.

Calvo se mofó de la preocupación del PP con los críticos socialistas a la concesión de las medidas de gracia a los presos del 1-O: "Señora Gamarra, no se preocupen de los militantes de mi partido. Preocúpese de los militantes de su partido que no van a acompañar al señor Casado a la segunda parte de la foto de Colón. Preocúpese de ellos".

Una advertencia que acompañó de la crítica a PP y Vox por volver a manifestarse este domingo contra el Gobierno porque, a su juicio, "Ustedes no son alternativa, no tienen ningún proyecto en lo alto de la mesa. Por eso se van a la España de Colón, a seguir enfrentando a España con Cataluña y a Cataluña con España". Y añadió que "la Plaza de Colón es la nadería, la impotencia" de la formación de Casado que, en contra de las encuestas publicadas, se ha demostrado irrelevante a juicio del Ejecutivo.

"España no necesita a la ultraderecha de Vox, ya les tenemos a ustedes. Con su corrupción y con su bronca. Y por cierto... ¡valientes, que son ustedes muy valientes, recojan firmas en Cataluña y díganles que tienen una salida!", vociferó Calvo tras denunciar que "este Gobierno es el heredero de su desastre, no nos ayudan pero déjennos en esa responsabilidad con un poco de calma".

"En Colón me van a ver"

Turno final de la vicepresidenta a la que no pudo responder Cuca Gamarra pero sí lo hicieron los portavoces posteriores de ambas formaciones políticas aludidas, PP y Vox. Primero el portavoz de la formación de Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros, quien arremetió contra la vicepresidenta diciendo que "el Gobierno pacta hasta con el diablo" porque "se mueve por el interés particular y no por el interés general", motivo por el cual "Felipe González dice que se siente huérfano, que Alfonso Guerra diga que los indultos son ilegales y que Rubalcaba les advirtiera sobre un Gobierno Frankenstein... porque cada vez hay más españoles mostrando su rechazo a este Gobierno. Hablaba usted de la manifestación de Colón... En Colón me van a ver españoles de todos los colores políticos mostrando su rechazo a este Gobierno".

Recogió el guante el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien se dirigió a Calvo pese a formular su pregunta a la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz: "Señora Calvo, valiente no es vender a la justicia por dos años de gobierno. Eso es cobardía. Cobardía".