Vox apoyará la comisión de investigación en las residencias registrada por la izquierda contra Ayuso

Cuando apenas ha dado comienzo la legislatura en Madrid y todavía no se ha celebrado la investidura de Isabel Díaz Ayuso, Vox ha anunciado que apoyará la comisión de investigación en residencias que registraron la semana pasada en la Asamblea Más Madrid, PSOE y Podemos, marcando así distancias con el PP.

"La comisión de residencias es muy necesaria", ha defendido Rocío Monasterio en una entrevista en Onda Madrid, donde ha asegurado que "sería muy irresponsable por nuestra parte, con lo que ha pasado en las residencias, no analizar en qué hemos fallado para no volver a hacerlo", asegurando que "no se trata de investigar sino de analizar".

La mayoría del PP impedirá que prospere

La izquierda reclama continuar con la comisión que ya se inició la legislatura pasada para investigar lo ocurrido en las residencias a causa del COVID-19 durante la pandemia y que fue interrumpida ante la convocatoria anticipada de elecciones que se celebraron el pasado 4-M.

El PP ya ha anunciado que votará en contra por lo que, al tener mayoría en la Mesa de la Asamblea donde suma 4 puestos, no saldrá adelante a pesar del apoyo de Vox, cuyo representante se uniría al del PSOE y Más Madrid, quedándose en 3.

Monasterio ha asegurado que la comisión "es un buen incentivo para terminar de analizar y resolver los problemas que tenemos ahí" y ha criticado que, desde marzo, "las residencias no han mejorado". "No podemos quedarnos con las cosas como están cuando no se han analizado", ha dicho, asegurando que su apoyo responde a "un espíritu de mejora".

"Podría volver a ocurrir"

La líder de Vox en Madrid ha alertado de que "a día de hoy, si volviera a pasar una ola como la de marzo, volvería a pasar porque no se ha mejorado", recordando que hay muchas familias que han sufrido la pérdida de un ser querido y "no se les puede dejar sin respuesta".

Monasterio ha asegurado que Vox mantiene su "apoyo a Ayuso" y ha dicho que le gustaría que hubiera unos presupuestos cuanto antes para concluir una legislatura que apenas durará dos años y en la que los partidos deberán tomar posiciones casi desde el principio de cara a la próxima convocatoria de elecciones.

No es la primera vez que Vox apoya una comisión de investigación contra Ayuso registrada por la izquierda, como ocurrió con la que se creó para investigar Avalmadrid por el préstamo concedido a su padre, que contó también con el respaldo de Cs, socio de gobierno del PP en ese momento.