En su turno en el debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha hecho un discurso muy crítico con la izquierda y los argumentos que han tratado de lanzar contra la presidenta madrileña. Dirigiéndose a Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, Serrano ha dicho que el pasado cuatro de mayo los madrileños "sentenciaron con su voto que no merecen gobernar esta región que desprecian y atacan", y "sí quien la quiere y la defiende".

"Nosotros no educamos a los ciudadanos, les acompañamos. Y juntos hemos construido el Madrid que conocemos. Un modelo de éxito que no es fruto de la capitalidad como dicen algunos, es por las políticas del PP basadas en la libertad", ha defendido Serrano durante su intervención en el segundo día del debate de investidura en la Asamblea de Madrid.

Tras recordar el resultado del 4-M, Serrano ha apuntado que al éxito electoral se le ha sumado en este tiempo "otro motivo de satisfacción, hoy reafirmado: señorías de la izquierda y voceros mediáticos, ustedes no han entendido nada de lo que ha ocurrido en Madrid estos años, ni el último año, ni en la campaña ni el pasado cuatro de mayo".

"Sólo hay que escuchar sus diagnósticos", ha dicho Serrano enumerando algunos de ellos. "La mejor manera de entender a los madrileños es llamar borrachos a los votantes: sigan ahí", ha ironizado tras recordar cómo se criticó desde la oposición el supuesto Madrid "de cañas" que ofrecía Ayuso.

"Otro dijo: tomarse una caña no es libertad, no es desahogo. Lo que es libertad no es tomarse una caña, sino dar las herramientas para que quienes tienen un negocio puedan servirlas", ha continuado entre aplausos de sus compañeros. También ha recordado cómo se dijo que Ayuso defendía "el independentismo de los ricos": "Hay riqueza en Madrid, pero en ese millón seiscientos mil" votantes de Ayuso "hay gente de toda condición social".

"Fíjense si nos gusta la libertad a los madrileños, que nos gusta poner la lavadora cuando consideramos y no cuando Carmen Calvo nos lo dice. No sé si eso es de tabernarios, de fascistas o de ricos", ha dicho después Serrano, que ha llenado su intervención de alusiones tanto a la oposición como al Gobierno de Pedro Sánchez.

Mis primeras palabras son de agradecimiento a los más de 1.600.000 votos que el pasado 4M confiaron en el proyecto que lidera @IdiazAyuso. Ustedes señorías de la izquierda no han entendido nada de lo que ha ocurrido en Madrid estos años.@SerranoAlfonso #YoConAyuso pic.twitter.com/l0e3wzNDJL — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) June 18, 2021

Sobre este mismo asunto, el popular ha destacado que "de los 13 impuestos que ha subido el Gobierno de España para ricos, a mí me afectan 12, a mí y a la mayoría de currantes de este Distrito de Vallecas". Y ha enumerado detalles como que él tiene un coche diésel, le "gusta la coca cola" y "de vez en cuando" se come una ensalada en un envase de plástico.

Para Serrano, la realidad es que "se llenan la boca hablando de subir impuestos a los ricos y proteger a los débiles, pero al final los jóvenes, las clases medias y las personas menos favorecidas son la población diana de sus intenciones más perversas por sus políticas más confiscatorias".

Además, ha lamentado que los partidos de izquierda "vuelvan de nuevo a la carga" con la Comisión de Investigación sobre lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, "que sólo busca cabalgar sobre el dolor para arrojar los fallecidos a las espaldas del Gobierno de Ayuso".

"Pues se lo confirmo en sede parlamentaria. No cuenten con nosotros. Y en lo que dependa de este Grupo no permitiremos que manoseen sentimientos, que jueguen con el dolor o que establezcan comisiones inquisitoriales sólo para lograr el respaldo de algún libelo amigo", ha lanzado.

En su segunda intervención, Serrano ha seguido cargando contra la oposición, mofándose de la "guerra" en la que están embarcados "por ver quién lidera la izquierda" y pidiéndoles que "no usen a los madrileños para ver quién dice la mayor barbaridad contra Ayuso". "Han hecho una carrera de dos años con ataques infames; si siguen por esa línea, en dos años nos veremos", ha afirmado.

También ha pedido Serrano que dejen de "difundir bulos y mentiras" y ha denunciado que llevan desde Simancas utilizando los mismos argumenso, como el de la privatización de la sanidad: "Llevan con ese mantra 25 años y miren dónde están". "Sigan así, cuando el adversario se equivoca mejor no distraerle", ha dicho.