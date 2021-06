Ayuso planta cara a la izquierda: "Su comunismo pijo no me va a decir cómo tratar mejor a los ciudadanos"

"¿Se callan un poco por respeto parlamentario? Déjenme hablar". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha tenido ningún complejo este viernes en su respuesta a los grupos de izquierdas durante la segunda sesión de su investidura en la Asamblea de Madrid.

Sin pelos en la lengua, ha arremetido contra Más Madrid, el PSOE y Podemos, y ha defendido a Vox de los ataques de estos grupos. Díaz Ayuso ha dejado claro que no considera a los de Santiago Abascal un partido de "extrema" derecha y, ante los ataques de la izquierda, les ha recordado que ellos gobiernan con los proetarras: "Bildu es el brazo político de ETA, gente que ha matado y que nada tiene que ver con Vox", ha sentenciado.

La dirigente madrileño ha querido también "dar las gracias a Rocío Monasterio por prestarnos sus votos y recojo su mano tendida a la colaboración", ha prometido. "Diferimos en muchas cosas pero no va a ser un impedimento para buscar acuerdos", ha anunciado.

El "Partido Fracasado Obrero Español"

Con tono ágil y sin pausa, Díaz Ayuso también ha ironizado durante su discurso con las "feministas" de izquierdas y ha recordado que, por ejemplo, Alejandra Jacinto, portavoz de Podemos en la Asamblea, fue la que atacó a Begoña Villacís en un acto en la Pradera de San Isidro cuando la vicealcaldesa estaba embarazada.

Ayuso no lo ha dejado ahí, y durante su respuesta a Hana Jalloul, se ha referido al PSOE como el "Partido Fracasado Obrero Español" y les ha advertido que con su presidencia "no acaba nada": "Lo que empieza es el fin del sanchismo en España, algo que el Partido Fracasado Obrero Español no asume. Otra forma de hacer las cosas es posible y hay luz al final del túnel. Las elecciones del 4 de mayo fueron un bofetón a esa forma de gobernar" del Gobierno, ha resumido.

"No me apunte con una pistola"

A Mónica García, de Más Madrid, le ha explicado que mientras que el PP tiene 65 escaños, ellos cuentan con 24: "Su comunismo pijo de 24 escaños no me va a decir cómo tratar mejor a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid".

También le ha recordado el gesto que hizo el año pasado durante una sesión en la Asamblea con el que simulaba el acto de disparar con una pistola al consejero madrileño de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty. "Me da igual que esté cerca o lejos de mí, yo lo que quiero es que no me apunte con una pistola", le ha advertido a García.

"Los ciudadanos quieren huir de la miseria que producen", ha anunciado pidiendo a la izquierda que se "despidan del cinturón rojo de la CAM. Lo que pensaban que era suyo se ha caído. Los ciudadanos quieren libertad", ha proclamado.