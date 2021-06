Olona lamenta las diferencias entre Ayuso y Casado: "Cuando le preguntaron si Vox era democrático guardó silencio"

La diputada de Vox, Macarena Olona, ha sido entrevista en La noche de Dieter, de esRadio. Allí ha hablado de los indultos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a conceder a los golpistas presos así como de las polémicas palabras del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sobre los mismos.

También del encuentro que este mismo viernes han protagonizado Pere Aragonés y el fugado Carles Puigdemont en la mansión de este último en Waterloo. Desde allí el presidente de la Generalidad ha advertido a Sánchez que los indultos no son suficientes y le ha exigido la autodeterminación y la amnistía porque los indultos sólo sirven para que salgan los que están en la cárcel, no para que puedan regresar a España los fugados, ha manifestado.

¿Conseguirá apaciguar Sánchez con los indultos a ERC?, le ha preguntado Dieter Brandau a Olona al hilo de estas declaraciones. "Yo creo que no lo va a conseguir. El nacionalismo no tiene fin, siempre quiere más". Y se ha demostrado, ha señalado la dirigente de Vox, en que a pesar de las distintas "concesiones que tanto PP como PSOE" han realizado a lo largo de estos años a los partidos nacionalistas estos "siempre han querido más". Tanto "los etarras como los golpistas no se esconden: no buscan el acercamiento a cárceles vascas o los indultos. Buscan la amnistía. Hasta que no la consigan, junto a la independencia, no pararán".

Sobre la mesa también ha estado uno de los asuntos políticos del día: la sesión de investidura de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Macarena Olona ha estado presente, al ser invitada por los miembros de su partido en la cámara madrileña. Preguntada por la defensa que ha realizado de Vox Díaz Ayuso, ha confesado "que acto seguido de pronunciar sus palabras he aplaudido". Eso sí, ha arremetido contra el PP y en concreto contra su presidente. "Lo que es lamentable es que (Ayuso) constituya un oasis dentro del PP". "Cuando a Casado le preguntaron si Vox era un partido democrático guardó silencio", ha recordado

Se refiera Olona a la entrevista que concedió el líder del PP al Financial Times el pasado mes de mayo en la que evitó responder a esta cuestión. Este es el extracto del texto publicado por el diario en el que acusa también a la formación de Santiago Abascal de mostrar su "preferencia por el régimen fascista de Francisco Franco":