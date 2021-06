Desde el hospital Isabel Zendal, y tras la declaración institucional sobre los indultos a los golpistas en la que ha hablado de "humillación" a los españoles, Isabel Díaz Ayuso ha confirmado que se reunirá con Pedro Sánchez el próximo 9 de julio y ha avanzado qué le pedirá al presidente en ese encuentro.

Según Ayuso, llevará al presidente del Gobierno una propuesta: "Dado que los empresarios catalanes, la mayoría por lo que veo, están a favor de estos indultos y de este camino hacia la independencia, pues que lo sufraguen ellos con sus impuestos y con su dinero".

La presidenta madrileña ha afirmado que una de las "prioridades" de su recién estrenado gobierno es que no paguen "los empresarios, los autónomos y los contribuyentes madrileños". "Madrid no está para pagar esta fiesta a nadie y no pienso permitir que toquen la política fiscal de Madrid para esto. Voy a defender los intereses de Madrid", ha avisado.

Las palabras de Ayuso llegan unas horas después de la salida de prisión de los golpistas y su nuevo "lo volveremos a hacer", y tras la polémica por las palabras de Antonio Garamendi y otros empresarios a favor de los indultos. El Gobierno madrileño ha expresado su "repulsa y total condena" a lo que está ocurriendo y su "compromiso con la Constitución" ante unos indultos que considera un "fraude de ley".