Tras la manifestación de extrema izquierda en Madrid por el asesinato del joven Samuel, y los disturbios y amenazas a Isabel Díaz Ayuso que se oyeron en la calle, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, volvió a criticar la actuación policial mientras utilizaba un asesinato aún bajo investigación para cuestionar las políticas populares y las de sus socios.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, García pidió explicaciones a la Delegación del Gobierno, calificó la marcha de "cívica y pacífica" y afirmó, sobre el crimen, que agresiones como esta "nos acercan más a Hungría" y habló de un "problema social" que existe y que "hay que abordar".

"Estas alusiones a la intolerancia, al odio, estas alusiones a que el colectivo LGTBi es enfermo" o "que la violencia machista no existe van calando, tenemos una regresión en derechos y libertades", sostuvo García que aprovechó para cargar contra Ayuso y su, dijo, "silencio atronador". "Empezó por no colgar la bandera" y ahora "no dice ni mu ante unos hechos que calan en la sociedad".

El tono cambió cuando Ferreras le preguntó por los gritos contra Ayuso, tras aclarar que el PP le había mandado un mensaje recordándoselo. Una titubeante García pidió entonces "no desenfocar" porque la manifestación era "por el asesinato de un chaval". Tras sus reiteradas alusiones a PP y Vox, García reclamó ahora "poner el foco de la atención política" sólo en el crimen. "Yo lo siento, habrá frases completamente desafortunadas de una minoría, pero el centro de esto no es la señora Ayuso", dijo.

También afirmó que la manifestación no puede verse "desenfocada por un aspecto que pasó" y que es, dio, "residual": "Ya estamos acostumbrados a que cuando hay una manifestación pacífica y cívica con un contenido" que al PP no le termina de gustar "intentan desenfocar".