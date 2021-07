Ayuso se planta: no acudirá a más conferencias de presidentes "para ir a aplaudir" a Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que tras la Conferencia de Presidentes que se celebrará la próxima semana en Salamanca no volverá a asistir a ninguna más. En una visita al madrileño municipio de Villaviciosa de Odón, Isabel Díaz Ayuso ha explicado que "este órgano fue constituido en teoría para fomentar el debate político entre distintas administraciones y también para potenciar las relaciones entre todas ellas. Sin embargo, desde hace 17 conferencias de presidentes no se está cumpliendo el mismo porque su reglamento dice claramente que se tienen que convocar con 20 días de antelación, con un orden del día y dejando claro los puntos que se van a tratar, cuándo y dónde". Y "nosotros no hemos recibido en ningún momento órdenes del día, nunca hemos negociado absolutamente nada con el Gobierno".

"Iremos a la Conferencia de Presidentes de Salamanca porque nos hemos comprometido y hay que hacer las cosas bien, pero les anuncio que mientras estas conferencias no se presenten, no se programen y no se traten de acuerdo al reglamento, es decir, con un orden del día, con 20 días de antelación, con los temas tratados desde las distintas administraciones, la Comunidad de Madrid no va a seguir asistiendo", ha anunciado la jefa del Ejecutivo regional.

Ayuso ha señalado que a su Gobierno le encantaría ir pero no puede permitirse el asistir a una "reunión donde nos dan cinco minutos acotados para tratar el reto demográfico, los fondos europeos o la situación de las vacunas. No sabemos si serán más temas o menos y no se tiene en cuenta nuestra opinión porque ya se debería haber peguntado por ella estos días". Por tanto, "si las conferencias se van a seguir celebrando de esta manera, simplemente para escuchar y aplaudir al presidente del Gobierno, no iremos porque tenemos mucho que hacer y creemos que hay que cuidar las formas y tienen que servir para su objetivo. Si no, es ir para echar un día fuera y no avanzar".