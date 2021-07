Una multitud se manifiesta en Madrid contra la tiranía comunista cubana

Al grito de "si Cuba está en la calle, nosotros también", cientos de manifestantes, muchos de ellos cubanos, reclamaron este domingo en Madrid "libertad y democracia" en Cuba, en apoyo a las recientes e históricas protestas en esta tiranía comunista. A la marcha han asistido, entre otros, el presidente del PP, Pablo Casado, y el líder opositor venezolano Leopoldo López.

Según informa Efe, esa fue una de las consignas más coreadas, entre banderas de Cuba y de España, en su recorrido por el centro de la ciudad con carteles y pancartas en los que se leía "No nos callarán", "62 años de dictadura y no te enteras", "Cuba libre" o "Stop represión". "Más salud, más comida, más libertad", "Democracia en Cuba, ya", "En Cuba, 12.000 presos políticos", "Díaz-Canel, no te quieren" o "No nos dejen solos" fueron otras de las consignas.

Fotos con "torturados y desaparecidos" y caricaturas de los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Venezuela, Nicolás Maduro; y de Nicaragua, Daniel Ortega, acompañaron también a los participantes.

Muchos de ellos vestidos de blanco, como el cantante cubano Yotuel, que, subido sobre uno de los vehículos de la organización, se dirigió con un megáfono a los manifestantes para, "desde el corazón de Madrid", proclamar que en Cuba "la juventud ha dicho ‘se acabó’" al Gobierno del país.

"España es la madre patria y una madre..."

Para muchos cubanos, "España es la madre patria y una madre nunca abandona a su hijo", aseveró el cantante, para terminar su intervención con proclamas como "abajo la dictadura, viva el pueblo de Cuba", "viva Cuba libre, abajo Díaz-Canel, libertad".

Acompañado de la multitud, Yotuel interpretó "Patria y vida", la canción de la que es uno de los compositores y que es considerada "la banda sonora" de las protestas en Cuba.

La bailarina cubana Yaumara Oviedo, conocida artísticamente como La Yayu, declaró a Efe que tras salir de la isla en la que había "nacido presa", porque a su pueblo le están ""masacrando", lleva casi dos décadas en España reclamando democracia para Cuba.

"Allí hay una desinformación total", comentó, por lo que calificó de "maravilloso" que los cubanos en el exterior se movilicen como en esta marcha en Madrid para animar a los que están en su país a que "sigan saliendo a la calle", porque "no vamos a parar".

Casado: "Claro que Cuba es una dictadura"

El líder del PP ha colgado en su perfil de Twitter el siguiente comentario con algunas de las imágenes de la manifestación en las que él aparece: