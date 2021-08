El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha asegurado en Es La Mañana de Federico que "en la reunión de ayer con el Ministerio no se habló nada nuevo y ni siquiera se admitieron ruegos ni preguntas". Ossorio ha contado que el único punto del día fue el inicio del curso escolar, algo que "evidentemente no se puede preparar con siete días de antelación", por lo que él sí decidió hablar del currículo que tanta polémica ha generado en las últimas semanas. El Ministerio recriminó a la CAM que utilizaran los titulares en política.

El consejero de la Comunidad de Madrid ha explicado en esRadio que pidió a la ministra que "se retirasen los textos que nos enviaron, porque los lees y te dan risa" en referencia a conceptos como la gestión emocional en las Matemáticas, la contribución de los números con la perspectiva de género y el papel de esta en la geometría. "En todas las asignaturas se repiten con frecuencia estos conceptos, parece que lo han pactado con Irene Montero", ha señalado. Asimismo, Ossorio ha exigido al Ministerio de Educación que en una asignatura de tanta importancia como es la de Matemáticas "se expliquen cuestiones como las fracciones, los números romanos o las reglas de tres". El consejero ha advertido de las consecuencias que va a traer la conocida como Ley Celáa para "la calidad de la educación y de la enseñanza".

El inicio del curso escolar

El curso escolar está a punto de comenzar y la Comunidad de Madrid ya tiene todo preparado para que sea una vuelta "segura" tanto para los docentes como para los alumnos. De hecho, Ossorio ha confirmado que, tras el éxito del curso pasado, "se van a repetir las mismas medidas sanitarias: ventilación cruzada, las mascarillas, los grupos burbuja...". Sin embargo, como novedad, desde la CAM apuestan por "la máxima presencialidad" apoyándose en las buenas expectativas generadas con la vacunación. Ha defendido que también se mantengan las actividades extraescolares con el debido cuidado.

Ossorio ha explicado que "el año pasado el pico máximo de alumnos en cuarentena fue de 30.000 de un total de más de un millón", por lo que el resultado fue satisfactorio para la Comunidad de Madrid. Confía en que pueda ser un curso "prácticamente normal" aunque también pide prudencia porque "el coronavirus ya sabemos que nos puede sorprender". A pesar del miedo que pueda haber, los datos hablan por sí solos y marcan la diferencia con el pasado año: el 95% de los alumnos comenzarán el curso con al menos una dosis, y los padres y docentes ya han sido vacunadas. "Hasta 160.000 estudiantes se apuntaron en el sistema de autocita" cuando se puso en marcha para la población mayor de 12 años.

El papel de las CCAA en los borradores

Las CCAA han tenido la oportunidad de participar en la elaboración de los borradores del currículo que ha preparado el Ministerio de Educación en el marco de la Ley Celáa. Sin embargo, el consejero de la CAM ha asegurado que "pedimos participar en el borrador de Matemáticas y nos lo negaron, nos dieron una asignatura de emprendimiento en Formación Profesional". A bote pronto, Ossorio ha señalado que Cataluña y Aragón sí participaron en Matemáticas, mientras que la Comunidad Valenciana lo hizo en la asignatura de Lengua.

No obstante, el uso de ciertos conceptos en el currículo no ha sido el único punto de desencuentro con el Gobierno. El Decreto de Evaluación y Promoción no ha gustado a muchas de las CCAA: "Puedes aprobar los cursos de la ESO con todos los suspensos mientras el claustro así lo decida", ha comentado Ossorio. Asimismo, a la bajada de conocimientos, se añade que "el Gobierno quita el mérito y el esfuerzo del sistema educativo". Una muestra más del perjuicio de esta ley a la "calidad de la educación".