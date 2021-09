Más Madrid quiere trabajar para no "estar espeluznados en un futuro" por otro delito que no haya ocurrido

La líder de Más Madrid, Mónica García, pide a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid "ponerse a trabajar" para "luchar contra los discursos de odio y la violencia que estos generan". También se ha referido a la "denuncia falsa" de un joven que simuló un delito homófobo cuando en realidad se produjo una relación sexual consentida, y ha asegurado que, aunque "era un caso realmente espeluznante, y nos alegramos de que no haya sido real", desde Más Madrid piden "prevenirlos para no estar espeluznados en un futuro".

García asegura sentirse "orgullosa" de vivir en un país donde se cuestiona la presunción de inocencia y en el que la sociedad se posicione sin pensárselo dos veces del lado de una supuesta víctima, que finalmente resultó no serlo. Lo contrario, afirma García es ser "un país cínico".

"Yo estoy muy orgullosa de que tengamos un país en el que, ante las informaciones que todos dimos por verídicas (y cuando digo todos, digo todos), nos pongamos al lado de la víctima. Creo que prefiero un país que sea solidario y que salga en tromba a defender los derechos y las libertades en este caso del colectivo LGTBI, a tener un país cínico".

La líder de Más Madrid ha asegurado también que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha utilizado la denuncia falsa "como una excusa para quedarse con los brazos cruzados" y ha cuestionado su voluntad de "luchar contra los delitos y los discursos de odio", porque, ha insistido García, "la homofobia es real, el miedo es real y el aumento del 43% de las agresiones homófobas son reales".

Además ha asegurado que desde Más Madrid seguirán "dando pasos firmes y contundentes contra está lacra" con el objetivo de "prevenir todas aquellas agresiones que no queremos ver ni en nuestras noticias, ni desayunar con ellas". Y a pesar de que la denuncia del joven de Malasaña era falsa, García ha insistido en que hay que prevenir que pueda suceder en un futuro: "El caso de ayer era un caso realmente espeluznante y nos alegramos de que no haya sido real. Vamos a prevenirlo para no estar espeluznados en un futuro".

Del mismo modo, García ha insistido en que la culpa de un caso que no ha ocurrido la tiene Vox: "Vox está detrás de los discursos de odio. El ejemplo es que aprovechó este caso para expresar todo su racismo. Es real que Vox salió culpando a los inmigrantes de estas agresiones".