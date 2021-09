Tajante desmentido de Escudero sobre las supuestas discrepancias con Ayuso: "No es cierto"

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha hablado en La Noche de Dieter de la información publicada sobre la supuesta división en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la posibilidad de que cuatro consejeros estuvieran alineados con la tesis de Génova de que no es necesario adelantar el congreso del PP de Madrid.

Escudero ha confesado que leyó "con sorpresa la noticia", publicada el lunes en El Mundo, que hacía referencia a unas "declaraciones" suyas que no apuntaban a ese hecho concreto. "No hay ninguna división en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sinceramente no es cierto".

Sobre su postura sobre la posibilidad de que se adelante el Congreso, ha admitido que puede ser un "motivo de debate" pero es algo que deben decidir el presidente nacional, en alusión a Pablo Casado, con Ayuso y los directamente implicados en esta decisión. Para Escudero, no hay que desviarse de lo importante, que es el gran momento electoral del PP tras el "punto de inflexión" de las elecciones en Madrid.

"No he tenido presiones"

Sobre el quién, apunta tajante que "no hay debate" y que Isabel Díaz Ayuso es "la mejor candidata", recordando estos dos años atravesados por la pandemia y los últimos resultados electorales. "Yo creo que los partidos deben evaluar las circunstancias" y "el liderazgo y tirón personal de la presidenta". "Lo mejor para el PP de Madrid es que ella sea la presidenta, es la mejor candidata", ha insistido apuntando que lo importante es "tomar las decisiones mejores para la organización".

También ha negado que haya habido presiones de Génova y ha dicho que su relación tanto con Casado como con García Igea es "fluida". "Yo no he tenido presiones", ha insistido.