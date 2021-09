Ayuso presenta su Oficina del Español frente a quienes "niegan el derecho a conocerlo y dominarlo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este viernes la Oficina del Español, dirigida por Toni Cantó, un órgano que no pretende que Madrid sea la "cuna" del español o "disputar" con la Real Academia Española ni con el Instituto Cervantes.

En la presentación de esta oficina que se estrenará con el primer festival Hispanidad 2021, Ayuso ha asegurado que con este órgano Madrid no disputa ningún título histórico, como ser la "cuna del español", si no que pretende ser la capital europea del español. "No nace desde la soberbia", ha asegurado la presidenta, que ha remarcado que si compite "con alguien" es con otras grandes capitales.

Tras proyectar un vídeo en el que varias personas con distintos acentos aseguran que "todos los acentos caben en Madrid", Ayuso ha indicado que la Comunidad pretende atraer a los estudiantes "en español" no "de español" para que los universitarios de todo el mundo "busquen la excelencia académica en español".

Ha dicho que pretende disputar con Estados Unidos ser el centro de producción musical en español y también tratará de implicar a colegios, campus, empresas, instituciones, inversores, promovedores, etc.

"Mientras hay gobiernos populistas, nacionalistas, identitarios que están negando al ciudadano el mejor legado cultural y el derecho a conocer y dominar el español, la Comunidad sigue sumando en beneficio de todos", ha apostillado.

En declaraciones a los medios en el acto previo a la presentación de la Oficina del Español, Ayuso aseguró que no le importan las críticas recibidas por la creación de este órgano, porque cada vez que da "un paso adelante en algo que es distinto, que transforma" recibe críticas y está "acostumbrada".

Tras otro vídeo promocional en el que han participado escritores, cineastas y productores como Yotuel, Mario Vargas Llosa, Carmen Posadas, Ara Malikian, o María Pagés, el director de la Oficina del Español, Toni Cantó, también ha presentado este órgano.

Ha destacado Cantó el potencial de crecimiento de la enseñanza del español que tiene Madrid, que lejos de poner "barreras" al idioma "limitando las libertades de los ciudadanos y empobreciéndolos" la Comunidad da libertad y posibilidad de enriquecer la lengua.

También ha anunciado tres convenios que firmará esta oficina con el Colegio de Arquitectos, la Federación de Asociaciones de escuelas de español en España, FEDELE, y un convenio a tres con la RAE y la Consejería de Educación de Madrid.

Ha dicho que tratará de internacionalizar la oferta educativa de Madrid contando con las asociaciones de profesores de todo el mundo, y que la región tenga mayor presencia en las ferias educativas. También tratará de impulsar la digitalización y la ciencia en español, así como la enseñanza y promover el turismo de negocios en este idioma.