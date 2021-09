La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pretende anunciar formalmente su candidatura para liderar el Partido Popular de Madrid en el momento en el que se convoque el congreso regional, cuya fecha sigue en el aire y es motivo de disputa entre Génova y el círculo de Ayuso. La presidenta ha señalado este viernes que a ella le gustaría que fuera "pronto", aunque no quiere "presionar".

El empeño de Pablo Casado y Teodoro García Egea en torpedear el ascenso de Ayuso a la presidencia del PP madrileño no ha modificado ni un ápice el plan de la presidenta. Su equipo ya había avisado antes del verano de que Díaz Ayuso iba a dar el paso "gustase o no a Génova" y, tal y como ha anunciado ella misma, esa candidatura se presentará de forma oficial cuando el Comité Ejecutivo Nacional del PP convoque el congreso regional de la formación.

La presidenta madrileña quiere que el congreso regional se celebre en octubre de este año, mientras que Génova prefiere en junio de 2022. Según los estatutos, marzo sería la fecha tope para renovar la dirección tras cuatro años de interinidad en manos de Pío García-Escudero en sustitución de Cristina Cifuentes, que dimitió de sus cargos a raíz del caso Máster.

Ayuso entiende que sería "bueno" convocar el congreso "lo antes posible" para poder salir de una situación "anómala" y poder continuar "hacia adelante". "He manifestado mi interés y mi decisión de presentarme. Creo que es darle normalidad a la casa", ha explicado. Y, sin mencionar las reticencias explícitas de Génova, ha señalado que su futura presidencia es "lo mismo que ocurre en todas las autonomías" y que ella sería "perfectamente capaz" de compaginar el partido y la Comunidad, que es su "absoluta prioridad".

A pesar de que Casado ha impuesto la directriz de que "no es el momento" de hablar sobre el liderazgo del PP en Madrid, Diaz Ayuso ha remarcado que se lleva "hablando un año del Congreso". "No puede ser que toque hablar siempre, pero cuando doy un paso adelante, no toca", ha deslizado, Ayuso, quien ha añadido que tras las elecciones del 4 de mayo toca "normalizar la situación".