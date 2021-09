Nacho Cano denuncia que Más Madrid le está acosando por apoyar a Ayuso

Hace poco más de cuatro meses, el cantante y compositor Nacho Cano recibió la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo de mano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En un emotivo gesto, que copó muchísimos titulares, el artista decidió, sin embargo, cedérsela a la propia Isabel Díaz Ayuso: "Creo que la medalla al Arte y la Cultura este año, por haber mantenido los teatros abiertos, por ser tan valiente y por ser tan buena presidenta, te la mereces tú".

Tras aquel episodio, no dejaron de lloverle críticas por el supuesto trato de favor que habría recibido por parte de la presidenta regional, al haber cedido temporalmente un solar del distrito de Hortaleza para montar un espectáculo donde él sería el productor y director.

En una entrevista concedida a Europa Press, el cantante rechaza tales insinuaciones y asegura que quienes tratan de arremeter contra la presidenta, usándole a él "por ser amigo de Ayuso" y darle su apoyo "se lo deberían pensar dos veces", ya que, a su juicio, el mensaje que se está enviando es "señores de la cultura y artistas, no os salgáis del pensamiento habitual, que mira lo que le está pasando a Nacho Cano".

"Los artistas solo podían ser de izquierdas"

"¿Cómo no voy a apoyar a Ayuso si ha mantenido los teatros abiertos?" ha insistido, asegurando que, aunque Ayuso perteneciera a Podemos, también la hubiera apoyado si hubiera hecho lo mismo.

El artista tiene claro, no obstante, que esta campaña "viene orquestada por Más Madrid, especialmente por Mónica García", a la que asegura que le gustaría invitar "a algún ensayo para que escriba sobre el trabajo y esfuerzo que se hace, para que vea lo difícil que es escribir una canción y lo fácil que es escribir un tuit y tumbar un proyecto". "Le va a encantar ya que son casi todos son de izquierdas, porque hasta que he venido yo los artistas solo podían ser de izquierdas en este país", ha espetado.

"No es una concesión"

En cuanto al solar, Cano ha querido dejar claro que "no es una concesión" y que dicho espacio "está para hacer cultura", por lo que no se podría construir otro tipo de edificación que no fuera cultural. El artista ha hecho hincapié en que "el precio de canon es de 454.000 euros que es lo que la ley establece, además de un aval de cantidad similares". Así, con este desembolso "se está poniendo casi un millón de euros para empezar".

A tenor de las críticas y de la campaña orquestada por Mas Madrid, el compositor se ha mostrado preocupado por los puestos de trabajo que están en juego, ya que, según sus cálculos, este espectáculo creará "165 puestos de trabajo directos y 500 indirectos". Además, ha asegurado que un proyecto de esta envergadura tendrá múltiples beneficios para los negocios de la zona y ayudará a relanzar el turismo. Se trata de un espectáculo en el que lleva trabajando desde hace años y del que hablará de una forma más detallada en un documental que estrenará en Netflix el 12 de octubre.