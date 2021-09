Ayuso: "Tenemos que pelear por la verdad, por el legado de España en América"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está en Nueva York en una gira que, según ha contado en Es la Noche de Dieter, de esRadio, tiene "tres patas" y es "muy importante para los intereses de la Comunidad y, por tanto, de España". Por el lado económico, buscan dar a conocer Madrid como destino turístico y de inversiones, "contando nuestro modo de vida", cómo se ha afrontado la pandemia y cuáles son sus políticas fiscales: "Madrid tiene mucho que hacer".

Por el lado político, Ayuso ha destacado que quieren trasladar "nuestra firme defensa de los Estados Unidos y su papel en defensa de la libertad". Y por el lado cultural, Ayuso ha subrayado su intención de "defender el legado de España en América" en un momento de continuos ataques: "Hay que recordar el fenómeno de la Hispanidad" en un momento de revisión histórica "maniquea", ha señalado lamentando cómo el indigenismo se ha convertido en un nuevo comunismo y las tendencias que en Estados Unidos están haciendo que se derriben estatuas y cuestionando fechas como el Doce de octubre.

"Tenemos que pelear por la verdad, por el legado de España en América, por los intereses en nuestro país", ha insistido Ayuso antes de señalar que no conocer ningún lugar en el mundo que yéndose al comunismo haya ido a mejor.

Según Ayuso, esos mensajes sobre la Hispanidad y el legado de España "van calando poco a poco": "Somos un país querido y una sociedad respetada", ha señalado Ayuso al tiempo que advertía de cómo se ha encontrado recelos. "Nos perciben como un país muy rígido que no confía en la empresa privada", ha señalado citando problemas como la burocracia, el exceso de impuestos y "no cuidar al pequeño inversor". También ha destacado el papel que en esta desconfianza ha tenido Podemos.

Madrid "fascina"

Según ha explicado, cuando cuenta el proyecto de Madrid y las iniciativas de los últimos meses les han contestado que "hace falta que se nos vea más". Esa forma en que desde la región se está defendiendo "a las familias, el empleo, los autónomos les gusta muchísimo". "Fascina la forma de vivir de Madrid y de España", ha relatado Ayuso, que tras su encuentro con inversores había anunciado a los medios su intención de pedir a Pedro Sánchez una política fiscal más atractiva que beneficie a todos.

Sobre su encuentro con el Wall Street Journal, ha destacado que lo que más les ha impresionado ha sido la forma en que Madrid ha combatido la pandemia: "Les he dicho que hemos luchado contra el virus, no contra el ciudadano, dando alternativas antes de cerrar porque cerrar es un fracaso". Ayuso ha insistido en que hay que pelear por abrir y "si no es posible, ir a los cierres. Pero cerrar por cerrar es nefasto y no ayuda a la salud", ha destacado contando cómo les han hablado de los test, del Zendal o del análisis de aguas residuales. También han hablado, ha contado, sobre sus bajadas de impuestos y sobre cómo fueron "contracorriente cuando había tanta presión mediática".

Ayuso y Génova

En el día en que comenzaba la Convención Nacional del PP, Ayuso ha insistido en que ella quería estar y que por ello ha acortado lo que no fuera "actividad imprescindible" como presidenta de la comunidad y en defensa de los "intereses de la administración". Estar el sábado en la convención "era mi intención desde el principio", ha insistido Ayuso destacando que el partido es su "casa desde hace 17 años" y nunca se ha perdido eventos como este.

Sobre el conflicto con Génova y los obstáculos para optar a la presidencia del PP de Madrid, Ayuso ha insistido en que desea que se adelante el Congreso y ponerse al frente: "Me gustaría dar ese paso adelante y ya transmitiré mis mensajes", ha recalcado antes de apuntar que quiere que los tiempos se acorten "para dar normalidad" a una situación de interinidad que ya se prolonga demasiado.