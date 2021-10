Enfrentamiento Ayuso-Villacís por el acuerdo de Cs con el PSOE en el ayuntamiento de Alcobendas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado públicamente – a través de Twitter- que Ciudadanos haya llegado a un acuerdo con el PSOE para gobernar la ciudad de Alcobendas.

"Otra vez el Cs de Villacís vuelve a apoyarse en PSOE y Podemos para ir contra la voluntad de las urnas en Madrid. Mañana habrá nuevo alcalde en Alcobendas, como hace días pasó en El Escorial. Esto es Ciudadanos", ha escrito la jefa del Ejecutivo regional.

Otra vez el C’s de Villacís vuelve a apoyarse en PSOE y Podemos para ir contra la voluntad de las urnas en Madrid. Mañana habrá nuevo alcalde en Alcobendas, como hace días pasó en El Escorial. Esto es Ciudadanos. pic.twitter.com/tppjsv8tbs — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 6, 2021

Pero la vicealcaldesa de la capital y coordinadora de la formación naranja en Madrid le ha reprochado sus palabras. Te informan mal, Isabel. Te lo explico. Este acuerdo se firmó hace dos años, no es de ahora. Lo que sí tenéis ahora son 12 alcaldes (incluyo la capital) que no lo hubiesen sido sin Cs, buenos y leales gobiernos. No te pido agradecimiento, sí que demuestres un poco de respeto", ha contestado Begoña Villacís.

Te informan mal Isabel. Te lo explico Este acuerdo se firmó hace dos años, no es de ahora Lo que sí tenéis ahora son 12 alcaldes (incluyo la capital) que no lo hubiesen sido sin Cs, buenos y leales gobiernos. No te pido agradecimiento, sí que demuestres un poco de respeto https://t.co/RhMdCYK5e7 — Begoña Villacís (@begonavillacis) October 6, 2021

Y es que los centristas firmaron en este municipio madrileño un pacto de gobierno con los socialistas en 2019 por el que se repartían la Alcaldía: los dos primeros años ésta sería para el PSOE y los dos siguientes para Ciudadanos. El Pleno en el que dimitirá el alcalde Rafael Sánchez Acera se celebrará este jueves y posteriormente habrá que convocar otro para la investidura del nuevo alcalde.

En las pasadas elecciones municipales de 2019, el PP fue la fuerza más votada, con 10 escaños, seguida del PSOE con 9. Ciudadanos obtuvo 5 ediles; Vox 2 y Podemos 1.