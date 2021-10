La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves la "hipocresía" de Más Madrid, que ha pasado "de asaltar capillas a defender al Papa".

"Cualquier día la vemos con rebequilla en misa. Es la hipocresía absoluta", ha espetado en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a las críticas de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, sobre su viaje a Estados Unidos, donde la presidenta señaló que le "sorprende" que el Papa pida perdón a México por los "pecados" cometidos durante la conquista española.

Además, ha censurado que este partido venga de un líder (Pablo Iglesias), que "a través de la infame tesis doctoral, de la que ha estado viviendo en los últimos 20 años así como de todo el dineral que se ha llevado por la espalda de dictaduras criminales en toda Iberoamérica, decía que apoyaba la revolución y el indigenismo como modelo para España".

"Esa es la espina dorsal de vuestro partido: el indigenismo, la pobreza, la revolución... Créame que esa no es la imagen de la Comunidad y de España. Yo sí pienso promover el pleno empleo de esta comunidad, las oportunidades, el futuro para los jóvenes, la apertura", ha defendido la presidenta regional.

Por su parte, García ha espetado que ojalá Ayuso hubiera realizado este viaje "para buscar inversiones verdes en vez de a buscar bulla", o que hubiera ido "orgullosa de su Sanidad pública, a exportar el modelo, y no a importar fondos buitres para que la destrocen" o a "aprender algo de política fiscal". A su parecer, dicho viaje a sido un "bluf" y ha perjudicado "la imagen de Madrid en el extranjero".

"Usted han recorrido 6.000 kilómetros en avión para que la entreviste Telemadrid, 'teleayuso', para que esté durante diez minutos con cuatro congresistas, para insultar al Papa o para traer bajo el brazo cero inversiones", ha espetado.

Choque con Hana Jalloul

Además de con García, Díaz Ayuso se las ha tenido tiesas con la portavoz del PSOE, Hana Jalloul.

"Los inversores no llevan el dinero encima, eso no funciona así, pero tiene que haber nuevas reuniones para que vengan inversiones a Madrid. Les pedimos perdón por la política fiscal de Sánchez, porque es por eso por lo que no invierten. España tiene exceso de burocracia y unos impuestos altísimos y esto es lo que hace que no tengan confianza. El Gobierno de Sánchez es un lastre para España y, especialmente, para la región capital", ha lanzado.

Así, ha reconocido que "da vergüenza" ir por el mundo pidiendo perdón por el Gobierno de Sánchez y ha indicado que ella solo expuso que las políticas en materia fiscal, la de España y la de Madrid "nada tienen que ver". "La imagen de España con su Gobierno es indultar delincuentes y todo lo que hace este Gobierno es un despropósito", ha arremetido.

Por su parte, Jalloul ha indicado que no entiende que se pueda hablar "bien de Madrid, hablando mal del Gobierno de España" porque parece "poco serio". "Mientras en la Comunidad quieren atraer inversiones no sabemos cómo se van a gestionar y no nos dejan trabajar en servicios públicos infrafinanciados como la Atención Primaria", ha zanjado.