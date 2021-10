Ayuso: "Madrid es el gobierno que España se está perdiendo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se refirió en una entrevista en TreceTv a los recién presentados presupuestos y contrapuso las políticas de Pedro Sánchez con las suyas en la región. Sobre las cuentas públicas, Ayuso lamentó que son "sectarias, patrocinadas por todos pero que no resuelven nada" y se refirió especialmente a la vivienda y el regalo de 400 euros a los jóvenes y futuros votantes: "En un país en un momento en el que el 40% del paro juvenil" es la "seña de identidad" y del que desde fuera dicen que no se puede invertir por "exceso de impuestos y de burocracia" se presenten unos presupuestos donde "se ataca no solo la propiedad privada" sino también "las pensiones".

"¿Crees que los jóvenes de España con más de un 40 por ciento de paro necesitan una ayuda para comprar videojuegos? Cada vez tenemos más deuda, más paro y lo que hace falta es un cambio de gobierno urgente, de políticas liberales como el PP", dijo pidiendo también más libertad y menos subvenciones para la cultura.

Ayuso volvió a referirse a Madrid como "la locomotora de España" contraponiéndolo al Ejecutivo socialista, abogando por las bajadas de impuestos y por medidas que "facilitan la vida a la gente". "Madrid es el Gobierno que España se está perdiendo", sostuvo.

En la entrevista, en la que también anunció la apertura de las pistas de baile en las discotecas, Ayuso también se refirió a la dirección de su partido y a la recién celebrada convención nacional, donde, dijo, le "emocionó" la ovación. Volvió a defender que quiere liderar el PP de Madrid, afirmó tener "ilusión y. Todo el entusiasmo" y señaló que quiere que "la organización me acompase en todo momento". Desde Génova, mientras, se insiste en evitar apoyar candidatos concretos y mantienen la fecha del congreso, en primavera, y no antes como desea la presidenta madrileña.

Sobre un hipotético salto a la política nacional, afirmó que será Casado quien "va a liderar ese cambio y yo estoy al servicio de España a través de Madrid". Su discurso, apuntó, es "nacional" porque Madrid "está hecho de todas las formas de ser español" Su sitio, insistió, "es Madrid" y su proyecto "es Madrid".