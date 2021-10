García Egea se borra de la reunión clave del PP de Madrid y Ayuso avisa: "Quiero hacer un partido nuevo"

Isabel Díaz Ayuso ha acudido este viernes a la reunión de los órganos de dirección del PP de Madrid (Junta directiva y Comité Regional), que se produce en un momento en que los cuchillos vuelven a estar en alto entre Génova y el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Es la primera vez que el PP de Madrid reúne a su comité ejecutivo regional y a su junta directiva desde que la presidenta madrileña confirmara públicamente en septiembre que presentará su candidatura a liderar el partido en la región. Aunque en un principio estaba previsto que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, asistiera a la Junta Directiva regional, como suele hacer en las convocatorias de estos órganos en los territorios, al final no ha estado presente por "motivos personales", según han indicado a Europa Press fuentes populares.

A su llegada Ayuso, en declaraciones a los medios, ha rebajado la tensión de los días previos negando que esté presionando para que se celebre el Congreso del PP de Madrid "pronto" y ha defendido que su proyecto es "a favor, no en contra de nadie". "Yo lo que quiero de aquí hacia adelante es trasladar la ilusión de las urnas del 4-M a todos los rincones de la Comunidad. Es una propuesta a favor, no es en contra de nadie. Quiero que salgamos en el futuro, cuando se celebre este Congreso, unidos, fortalecidos y que esa ilusión que trasladamos llegue a todos los rincones", ha manifestado.

La presidenta madrileña ha subrayado que no está "para presionar a nada ni a nadie" y ha sostenido que las reuniones que se celebran este viernes son "un lugar idóneo" para que hablen entre ellos y para que expongan por qué consideran que debe celebrarse el Congreso "pronto". "Lo he dicho muchas veces, no es una cuestión de presionar", ha reiterado. No obstante, ha añadido que es bueno tener tiempo para preparar "los programas electorales para los candidatos" y para "coger la fuerza de las últimas elecciones y trasladarlas al resto de la Comunidad". La dirigente regional ha indicado que acatará las fechas que marque el partido pero ha remarcado que "hay unos estatutos y un reglamento que dicen cuando se han de celebrar" los congresos y que espera que se sigan "con normalidad".

"Partido nuevo, participativo"

Ayuso sí ha indicado que tiene la "ilusión" de hacer "un partido nuevo, participativo" y donde "evidentemente" cuenta "con todo el mundo". "Esta es mi casa, es mi familia después de muchos años", ha declarado, para a renglón seguido señalar que quiere dotar a la formación de nuevas "formas de participación", para que los ciudadanos que les votaron "entren a formar parte de esta nueva etapa".

"Estoy obligada" a que salgamos "fortalecidos de aquí, y si hay alguien que tiene alguna discrepancia estoy obligada a convencer de que esta opción, que este paso que voy a dar hacia adelante, es el mejor para la casa y tendré toda la paciencia y todas las ganas", ha declarado. Para Ayuso, que considera un fracaso que no se alcance un acuerdo, el PP es un partido "que siempre ha caminado unido" y es su responsabilidad "que no haya divisiones".

"No pretendo híperliderazgos"

Ya una vez dentro ha insistido en este mensaje de "ilusión" y "unidad" y en su intención de hacer del PP un partido participativo al señalar que no pretende "concentraciones de poder ni híperliderazgos". "Quiero que todo el mundo se sienta representado", ha subrayado, para apelar, de nuevo, a la unidad: "Haré todo lo que esté en mi mano para salir más fuertes todavía".

"Si fue un éxito ir unidos al 4-M, cómo no voy a querer ahora lo mismo", ha continuado la presidenta de la Comunidad durante su intervención en la reunión, donde ha destacado la sintonía que tiene con el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y la buena relación entre las dos administraciones que ambos gobiernan. También ha añadido que ella quiere un partido "con mensajes claros y reconocibles y que siga siendo la referencia en toda España".

En este sentido, Díaz Ayuso ha advertido de que se va a producir una "batalla nacional sin tregua" y ha mostrado su "total" apoyo al presidente del PP, Pablo Casado, "para que obtenga una amplísima mayoría", especialmente en Madrid, que es su circunscripción.

Afines a Ayuso se plantean acudir a los tribunales

La fecha del congreso regional y el nombramiento de cinco nuevas gestoras en "pequeños municipios" para "cubrir vacantes" son las causantes de estas nuevas fricciones. Mientras que el PP de Madrid y Génova enmarcan esos nombramientos en la normalidad, desde el entorno de la presidenta consideran una forma de intentar "controlar" el partido.

Así las cosas, miembros del PP de Madrid afines a Ayuso han dicho ‘basta’: se plantean llevar a los tribunales a la dirección nacional si no convoca el congreso regional del partido antes de marzo de 2022 como marcan los estatutos.

Desde Génova y desde el PP de Madrid, que actualmente dirige una gestora con Pío García-Escudero y Ana Camíns al frente, consideran que debe seguirse el calendario establecido por la junta directiva nacional, que fijaba los congresos uniprovinciales al primer semestre de 2022.

Ayuso ha planteado públicamente desde hace semanas su deseo de que el Congreso se celebre "cuanto antes" para, entre otras cuestiones, poder preparar con tiempo las elecciones autonómicas y municipales de 2023. En esta línea, miembros del partido, que ya han trasladado su malestar en privado, han recordado que los estatutos establecen un plazo de cuatro años para celebrar los congresos y una prórroga adicional de 12 meses por la celebración de elecciones. El Congreso en el que la exdirigente Cristina Cifuentes fue proclamada presidenta se celebró en marzo de 2017.

Génova y su intención de "desgastar" a Ayuso

Fuentes próximas Ayuso consideran que, detrás de retrasar al máximo la fecha de ese cónclave, puede estar la intención de Génova de "desgastar políticamente" a la presidenta madrileña y creen que estaría "fuera de toda lógica" porque fue ella la que "resucitó" a Pablo Casado tras las elecciones madrileñas del 4 de mayo.

Mientras, la dirección nacional del PP rechaza "presiones" con los plazos y no entiende las prisas de la presidenta de la Comunidad de Madrid por fijar ya la fecha del congreso regional cuando sabe que hay un calendario aprobado por la junta directiva nacional que fija ese cónclave en el primer semestre de 2022, según han señalado a Europa Press fuentes de la cúpula del partido.