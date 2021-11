Almeida: "Desmiento tajantemente haber dicho que no quiero que Ayuso presida el PP de Madrid"

"Desmiento tajantemente haber dicho eso. Como hoy se me hace una imputación, tengo que decir que esa frase no es cierta y que yo no he dicho que Ayuso no puede ser la presidenta del PP de Madrid". Así ha respondido el alcalde de Madrid a los periodistas cuando le han preguntado por la información que publica El Mundo, según la cual José Luis Martínez Almeida habría transmitido en privado, en al menos cinco ocasiones, que él lo que no quiere es que Isabel Díaz Ayuso sea también presidenta del PP de Madrid.

"Yo a Junma Lamet (periodista que firma la citada información) no le acuso de mentir. Él tiene una versión, donde estoy seguro que tiene una serie de fuentes que le habrán dicho ‘el alcalde ha dicho esto’, y yo le estoy diciendo lo que puedo decir, que es lo que sé que he hecho y no hecho. Y, por tanto, desmiento haber dicho esa frase".

"El alcalde de Madrid y yo somos un tándem, un tícket electoral, y sobre todo compañeros de dos administraciones que han caminado juntas y que lo vamos a seguir haciendo, que van a seguir trabajando juntos", ha manifestado, por su parte, Isabel Díaz Ayuso. "No le he oído decir abiertamente algo así, y lo que tengo claro es que somos dos compañeros de partido que nos entendemos, que nos respaldamos y le aseguro que es lo que vamos a seguir haciendo".

Para la presidenta madrileña, una de las cosas buenas que ella tiene es que lo que "dice en público" lo mantiene también "en privado", que en este caso es su "ilusión" por liderar la formación por la que se ha presentado ya a dos elecciones. Por una cuestión de coherencia. "Quiero que este proceso se haga con rapidez, pero también con unidad. Voy a seguir trabajando con plena lealtad y poniendo por delante lo primero que tengo, que es mi obligación como presidenta de la Comunidad de Madrid".

Así las cosas, el regidor capitalino irrumpía este martes ruidosamente en la guerra que mantienen Génova e Isabel Díaz Ayuso por la presidencia del partido en la región. Hasta ahora José Luis Martínez Almeida se había mantenido en un discreto segundo plano: su nombre sólo salía a colocación cuando se filtraban los deseos de la dirección nacional del partido de que fuera él y no Ayuso quien presidiera la formación madrileña. Fue incluso el propio Pablo Casado quien en un desayuno informativo evitó respaldar públicamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid y metió al alcalde en la pugna por liderar el PP de Madrid.

Ahora, y tras desmentir tajante las informaciones que aseguran que habría compartido con sus allegados su deseo de que Ayuso no presida también el partido, Martínez Almeida sostiene que "no toca hablar del tema". "Los madrileños quieren que me centre en la labor" como alcalde. "No entenderían que yo estuviera hablando más del partido que de la limpieza; que yo estuviera hablando más del partido que de las obras", etc. "Cuando toque, diré mi opinión", avisaba.

Según el alcalde, cuando habla con Díaz Ayuso lo hace de cuestiones comunes que afectan a la Comunidad y al Ayuntamiento. "Creo que hemos sido un ejemplo de entendimiento, creo que lo vamos a seguir siendo en el año y medio que nos queda de legislatura. Creo que es lo que los madrileños aprecian y valoran de Isabel Díaz Ayuso y de mí, como presidenta y como alcalde".

En una sentido muy parecido se pronuncian este martes fuentes cercanas al entorno de Ayuso, que recuerdan que se presentará al congreso, pero que "no está en estas cuestiones de batallas internas. Ella está centrada en la gestión de la Comunidad".

Mientras, desde Génova, a través de filtraciones a medios afines, dan un paso más en su particular lucha contra Ayuso afirmando ya abiertamente que no puede ser presidenta del partido. "No puede ser presidenta del partido quien no respeta la autoridad, ni los procedimientos internos".