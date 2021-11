Ayuso rechaza pactar con el PSOE los Presupuestos: "Aquí no estamos para repartir miseria"

Juan Lobato se estrenaba este jueves como portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y lo ha hecho afeando los Presupuestos presentados por el Gobierno madrileño, así como la situación de la Sanidad madrileña, con "urgencias y centros de salud cerrados" o citas que se demoran para médicos de familia o, por ejemplo, oftalmología. También ha criticado la rebaja fiscal que impulsa, porque considera que "hay una inmensa mayoría de los madrileños que se van ahorrar cero euros" con ella.

Para Isabel Díaz Ayuso, el mensaje trasladado por Lobato "no es muy nuevo" porque llevan escuchando en la Comunidad "que el PP ataca a la Sanidad Pública" del orden de todo el tiempo que llevan "gobernando". "Nuevo, nuevo, no le veo", ha ironizado. Y los madrileños "eligen conscientemente, no son idiotas, y cuando le escuchan las proclamas de toda la vida y cuando deciden que no les creen será por algo". Quizás deben "cambiar el discurso".

En este punto, ha señalado que "durante mucho tiempo el socialismo supo instalar en la mente de los ciudadanos que era progreso", lo que era "normal" porque se salía "de una dictadura", pero sin embargo, la historia del PSOE ha sido "la de la ruina, la del reparto de la miseria, la quiebra y la subvención para que el ciudadano dependa del Estado". "Es lo que hace en la Nación y afecta directamente a Madrid", ha apostillado. Para Ayuso, no están consiguiendo "ni progreso, ni mucho menos prosperidad" sino que son "los más reacios al cambio, siempre anquilosados en el pasado y con actitudes muy dictatoriales," como se está viendo "por parte del Gobierno".

"Aquí no estamos para repartir miseria"

El portavoz socialista le ha ofrecido apoyo para sacar adelante los cuentas de 2022, sin necesidad de depender del apoyo de Vox, pero a cambio de que retire el proyecto enviado a la Asamblea para su tramitación y se siente a pactar un nuevo texto. "No nos gustan sus Presupuestos, son unos malos Presupuestos para Madrid: ni afrontan los problemas que tiene Madrid ni sus grandes retos".

Ayuso, como ya hiciera este miércoles, ha vuelto a rechazar la oferta porque no encuentra "un solo motivo" para hacerlo. "Ustedes pretenden subir los impuestos en Madrid, como han dicho tantas veces. Les han subido las cuotas a los autónomos, empezando por los madrileños. Nos están dando la espalda de manera vergonzosa con los fondos europeos, donde siempre la Comunidad de Madrid se queda la última y donde no hay ningún tipo de transparencia".

Así las cosas, la jefa del Ejecutivo autonómico, preguntó a Lobato: Dígame, ¿en qué nos podemos encontrar? Aquí no estamos para repartir miseria y, por eso, no puedo pactar con el Partido Socialista". En cambio, defendió, sus Presupuestos, que "están avalados por la AIReF, cosa que los suyos no, están centrados en la empresa, en la economía, en la sanidad, en los datos de todo el dinero que vamos a aportar a la educación y a todos los servicios públicos. Con ustedes lo único que están subiéndose son los sueldos y las cuotas a los autónomos. Insisto, mientras, nosotros estamos en las cosas normales".