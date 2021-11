Ortega Smith denuncia que Almeida se ha echado en brazos de "los cuatro más radicales de la izquierda"

Federico Jiménez Losantos ha entrevistado este martes -día de la Almudena y festivo en Madrid- al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la capital, Javier Ortega Smith-Molina, que además es secretario general de la formación.

Ortega Smith ha sido muy crítico con la gestión de José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid y ha advertido que su partido venía "a Madrid para desterrar las políticas de la izquierda, no las siglas". En este sentido, ha advertido que el acuerdo que permitió que el popular llegase a la alcaldía era "desterrar el Madrid Central de Carmena y no cambiarle el nombre", lo que es "una traición a los madrileños".

"Martínez-Almeida no tiene valor para enfrentarse la izquierda" ha dicho el de Vox que además ha apuntado que en estos asuntos sigue las consignas de Génova, "que quiere cumplir la Agenda 2030".

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid también se ha referido a cómo desde la alcaldía se ha potenciado a los cuatro concejales carmenistas, entre los que se encuentra el sobrino de la exalcaldesa Luis Cueto, a los que se les permitió tener grupo municipal propio.

Ortega Smith ha dicho que se trata de "los cuatro más radicales de la izquierda" a los que se les ha creado un grupo municipal que "es ilegal". El portavoz de Vox ha explicado que "la ley deja muy claro que si te separas del partido te tienes que ir a los no adscritos" y que "ahí no tienes grupo y no puedes ir a la comisión". "Si no vas a la comisión no puedes votar", ha señalado.

"No los ha votado nadie, es antidemocrático", ha remarcado el portavoz de Vox que cree que "de aquí viene la gran mentira de la que es cómplice el alcalde". Ortega Smith ha asegurado que la ordenanza de movilidad que ha sustituido a Madrid Central es "liberticida", que "va en contra de los más desfavorecidos" y "está arruinando a los comerciantes". "Se está condenando a una parte de Madrid a la ruina y al olvido cuando es mentira que ayude al medio ambiente y a la movilidad", ha añadido.

Sobre los concejales carmenistas en los que se apoya José Luis Martínez Almeida ha dicho que "este grupo de comunistas que nos cuesta 1 millón al año tienen 17 asesores" y que "Cs les ha ofrecido una planta en el Ayuntamiento". "Los presupuestos ya los vana a aprobar con ellos", ha indicado Ortega Smith que cree que eso significa que habrá "más dinero gastado en los muros de la vergüenza y en ideología de género".

"Es una traición y un fraude al equilibrio democrático", ha dicho Ortega Smith que ha visto cómo "los cuatro votos de Vox quedan sustituidos por los cuatro de Carmena". "El control de la silla del alcalde la tienen estos cuatro, se lo echan en cara y el otro, encima, se lo traga", ha explicado. "Estás vendido a los votos" y por eso "le hemos dicho que con nosotros no cuente". "Comunismo o libertad y el alcalde decide quedarse con el comunismo", ha añadido Ortega Smith.

"Si él decide que eso es lo que quiere hacer nosotros no le vamos a acompañar" ha apuntado el portavoz de Voz que advierte que "lo que no va a hacer es esperar que nosotros votemos las partidas, pero esos presupuestos los está negociando con la izquierda". "Si él decide contentar a la izquierda allá él pero nosotros no vamos a participar", ha señalado.

Javier Ortega Smith ha asegura do que "Madrid no quiere políticas de izquierda" y también ha reconocido que "sería injusto decir que Madrid está peor que con Carmena". Sin embargo, irán hasta el final contra la creación del grupo municipal a los carmenistas y van a recurrir la ordenanza de movilidad. Aunque el portavoz de Vox piensa que "en el fondo lo que está buscando el alcalde es que deroguen la ordenanza" porque "saben que es ilegal, pero necesitan el apoyo de estos cuatro" y "se lo imponen desde Génova".

Sobre la crisis interna del PP de Madrid y los ataques a Ayuso no ha querido profundizar y ha señalado que "es evidente que el PP no tienen un discurso nacional" porque "mientras el PP de Galicia impone el gallego en la CAM se crea una Oficina del Español que deberían colocar en Galicia".