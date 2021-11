Ayuso se queja de la "monserga" de Monasterio y pide un pacto: "Todo el país nos está mirando"

Intenso debate entre Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid mientras sigue pendiente la aprobación de los presupuestos. La portavoz de Vox aprovechó su intervención para volver a plantear las condiciones de su partido para apoyar las cuentas del PP, entre otras la aprobación de una Ley de Igualdad y no Discriminación que incluye la derogación de las leyes LGTBi y la gratuidad de FP y guarderías. "Usted tiene miedo de que la acusen de atacar derechos LGTBi, no tenga miedo, sea valiente", dijo Monasterio, que afirmó que en Vox "somos valientes" mientras a su juicio la presidenta madrileña "tiene miedo a que la digan que es xenófoba".

Ayuso contestó rotunda a Monasterio: "No tengo miedo". "Con estos escaños sumo más que las tres izquierdas juntas sin necesitar a Vox" y "no dejo de trabajar para que las políticas sectarias no entren en las instituciones". "No necesito lecciones de nadie para eso, lo he demostrado sobradamente", afirmó.

Sobre las propuestas de Monasterio, apuntó que "una cosa es que mejoremos la legislación vigente y otra que vayamos por la vida ofendiendo", que es lo que ocurre, afirmó, "cuando los debates se ofrecen de esta manera". "Entre todos tenemos que buscar el mayor consenso y no tirarnos a la cara estas leyes".

"El país nos está mirando"

En cuanto a las peticiones de Vox sobre menores no acompañados y centros de menores, Ayuso señaló que en Madrid "no tenemos competencias de seguridad" y "tengo la obligación legal de acoger a los menores". Se preguntó si Monasterio estaba pidiendo que prevaricara "para politizar este debate".

En su respuesta a la portavoz de Vox, Ayuso también afirmó que "la igualdad no se puede imponer por ley" pero ya que quieren hacerlo "díganmelo a mí" y no a los medios. "Lo único que les pido es seguir negociando, pactando y dando estabilidad" en un lugar, Madrid, que es "un contrapeso entre políticas sectarias". "Todo el país nos está mirando y lo único que hago una y otra vez es tenderles la mano", dijo.

"La prioridad es que haya presupuestos, hay que estudiar sus propuestas y dar por sentado que en una negociación hay dos partes y buscamos el beneficio de todos", recalcó Ayuso en otro momento de la intervención, pidiendo que Vox no se sumara a la izquierda. "Hay que decir la verdad: Vox nunca se ha unido a la izquierda", contestó molesta Monasterio. La presidenta madrileña se reafirmó después: "Se suman a la izquierda para intentar desgastar y eso es tan real como la vida misma".