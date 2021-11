La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, de "politizar" el atropello de una niña en el colegio Montealto.

"No esperaron ni tres días", le ha espetado en el Pleno de la Cámara regional, durante la sesión de control, en la que García le ha preguntado por las políticas de su Gobierno en materia de juventud.

La portavoz de Más Madrid ha hecho hincapié en que los jóvenes "eternamente" lo son porque "incluso aquellos que se han podido emancipar todavía han tenido que seguir dependiendo de sus padres".

"Usted que lleva 16 años en el partido que lleva más de 26 años gobernando en la Comunidad ha condenado a toda una generación a ser Peter Pan. No porque no quieran crecer sino porque no pueden... no pueden salir de casa, no pueden ahorrar, no pueden ir al psicólogo y no pueden desarrollar todo su talento", le ha expuesto.

García ha reconocido que hubo muchos jóvenes que pusieron sus expectativas en Ayuso pero ella "las ha triturado, las ha puesto en un paquete, se las ha dado a un 'rider' y las ha vendido en el mercado de los 'mercachifles' del low cost". A su parecer, la libertad de la presidenta "está tan caducada como las vacunas".

Como propuesta García, le ha instado a que cree una red de espacios juveniles autogestionados, "para que sean los jóvenes los protagonistas de su propio ocio y no tengan que elegir solamente entre irse a un botellón o irse a una casa de apuestas.

Por su parte, Ayuso ha defendido las políticas aplicadas por su Gobierno y ha acusado a García de "politizar agresiones de jóvenes como lo que ocurrió en Galicia o falsas agresiones homófobas como la de Malasaña". Además, le ha afeado que cuando a ella le gritan "fascista" y le dicen que está "en una lista", García mire "para otro lado".

"Cuando fomentan que las mujeres tienen que llegar solas y borrachas miran a otro lado. Cuando hablan de empujarlas siempre al aborto con total frivolidad, ¿están ustedes mirando por la juventud? Falso", ha dicho a continuación. También ha criticado que propongan "asaltar capillas", boicotear hospitales públicos y que no esperasen "ni tres días" para "politizar" el atropello de la niña en el colegio de Madrid capital.

En este punto, ha cuestionado que desde Más Madrid no sean "capaces de condenar los abusos sexuales a jóvenes y mejores en la Comunidad Valenciana" al ser "colegas de partido y de ideología". "¿Eso es un buen ejemplo para juventud?", ha cuestionado.

"No representa a la juventud, ni a los que quieren España, ni a los que no se dejan pisar por el comunismo ni por el nacionalismo, ni los que han venido huyendo de la república bolivariana donde han crecido ustedes, ni a los católicos, ni a los que trabajan en bares en restaurantes...", ha lanzado.