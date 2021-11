Lo acontecido la semana pasada en el pleno de la Asamblea de Madrid coleó desde el primer minuto este jueves en la cámara madrileña. Fue la diputada del PSOE, Carmen López, la que lanzó acusaciones contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso en el debate monográfico sobre los contratos de emergencia que la Comunidad de Madrid realizó durante la pandemia. No quiso retirar sus palabras – como le pidió la presidenta Eugenia Carballedo – y fue finalmente expulsada, lo que ocasionó que toda la oposición abandonara el hemiciclo. Y eso que, tal y como reconoció después, no tenía pruebas que sustentaran su acusación.

Desafiante, la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, comenzó su turno de interpelación a la presidenta madrileña trayendo a colación este asunto. "La semana pasada una diputada de esta cámara fue expulsada por la presidenta de la Asamblea por plantear si su hermano, señora Ayuso, se dedicaba a ir por los hospitales de la Comunidad de Madrid, sugiriendo a qué tipo de empresas había que contratar". En este punto fue interrumpida por Carballedo: "Señora diputada, mal empezamos. Vamos a mantener la cortesía parlamentaria". Alonso concluyó preguntando a Díaz Ayuso si le constaba algo de esto. "Piense bien lo que va a decir porque las respuestas de hoy pueden ser las imputaciones de mañana", amenazó.

"Al adversario se le combate en las urnas y no a través de querellas falsas porque ya llevan 17 desde que soy candidata, intentando politizar la justicia", contestó la presidenta madrileña, que aseguró que durante el pleno monográfico ya dieron detalle del proceso de contratación. "Como vieron que pasaba el pleno y que no conseguían su objetivo, tuvieron que reventarlo".

"Yo no tengo ninguna relación laboral con mi familia. La fiscalía del Supremo lo ha dicho muy claro en la última intentona que ha tenido su compañera, la fracasada abogada que tiene a su lado. Les ha dicho que yo no tengo ninguna relación laboral con mi familia", dijo Ayuso en referencia a la petición de archivo por parte del Ministerio Público de la querella interpuesta por el supuesto caso Avalmadrid, al no apreciar "indicio fundado alguno" que acredite el delito de alzamiento de bienes que se atribuía a la presidenta.

"La paciencia tiene un límite"

Pero fue el portavoz del PP, Alfonso Serrano, el que quiso dar un puñetazo en la mesa. "Yo no sé hasta dónde están dispuestos a llegar para agitar instituciones democráticas, como es esta Asamblea de la Comunidad de Madrid".

Serrano, que salió en defensa de Carballedo - "una mujer seria, ecuánime y rigurosa"- para quien PSOE, Podemos y Más Madrid proponen su reprobación, espetó que la "paciencia tiene un límite. Y sí, la libertad de expresión también: aquí dentro y ahí fuera". Y pidió a los grupos de la oposición que realicen una reflexión, "porque, señora (Mónica) García, ¿le gustaría a usted que arrastráramos el nombre de su marido y de la empresa en la que trabaja por esta Asamblea con alguna acusación sin ningún tipo de pruebas?", preguntó entre la protesta del resto de grupos.

"¿Le gustaría que forzáramos la comparecencia en esta cámara para arrastrar su nombre y su honor?", incidió Serrano. "¿Le gustaría que, por ejemplo, lleváramos a su padre a la Fiscalía con algún tipo de acusación, para luego hacernos un vídeo de tiktok, para que luego lo archiven y seguir insidiando, como hacen ustedes? ¿Eso es valiente?, interrogó Serrano a la portavoz de Más Madrid, que había basado su comparecencia en arrogarse una valentía de la que, en su opinión, carece Ayuso.

"¿Es valiente haber acusado ahora mismo a este Gobierno de llevarse mordidas o a la presidenta de robar sin ningún tipo de pruebas?". Para Serrano valiente es ir a la Fiscalía "y cuando no dan la razón, pedir perdón".

Y ya dirigiéndose al PSOE, a su portavoz Juan Lobato en ausencia de la diputada Carmen López, Serrano le preguntó: "Habla usted de subir el nivel, ¿nivel es lo de la semana pasada?, ¿vengo yo aquí y me pongo a hablar de la hija de Carmen López o le pongo nombres y apellidos a su marido y sus intereses empresariales? Le imputo un delito y luego digo ‘no, es que algo me ha llegado’".

El portavoz popular lanzó una última pregunta a todos los grupos: "¿Quieren que la política se convierta en esto? Nosotros también podemos hacerlo y tenemos 65 diputados", dijo. "¡Nosotros podremos confrontar con ustedes, pero nunca vamos a traspasar esas líneas rojas que suponen meter a las familias sin ningún tipo de pruebas porque son incapaces de ganar en las urnas, son incapaces de ganar los debates y son incapaces de ganar en los tribunales!", exclamó entre una atronadora ovación de los suyos. "¡Lo único que saben hacer es emponzoñar la vida política de la Asamblea de Madrid. Sigan así, miren las encuestas. Este Gobierno va a trabajar por los madrileños!", concluyó Serrano, que puso en pie a la bancada popular.