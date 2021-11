Ayuso, en contra de una lista impuesta por Génova con Almeida de número dos

El PP de Andalucía afronta este fin de semana su congreso en Granada. Será un paseo militar para Juanma Moreno, que será reelegido presidente del partido y todos aseguran que tendrá absoluta libertad para conformar su equipo sin injerencias de Génova.

A él ha acudido Isabel Díaz Ayuso, que se encuentra en una posición diametralmente opuesta a la de su compañero. La dirección nacional no está dispuesta a allanarle el camino, más bien al contrario: preferiría que no fuera ella la presidenta del PP de Madrid y baraja lanzar al alcalde José Luis Martínez Almeida a unas primarias contra ella. En caso de que la jefa del Ejecutivo regional saliera airosa también de esta contienda electoral, existen presiones para que Ayuso acepte una lista de consenso con Génova, donde Almeida fuera el número dos de la formación en Madrid.

En el equipo de la presidenta insisten en que aún es pronto para hablar de listas, pero la propia Ayuso ya ha manifestado públicamente su apuesta por Alfonso Serrano como secretario general y hombre de consenso, que actualmente ejerce la portavocía del grupo popular en la Asamblea de Madrid. "Ella ya ha dicho que no ejercerá un híper liderazgo y que Almeida tendrá un papel importante". Su mensaje es un "mensaje integrador", añaden las fuentes consultadas por Libertad Digital.

Precisamente este mismo viernes, en un coloquio con el periodista Casimiro García-Abadillo en la sede de la Fundación Caja Sol en Sevilla, Isabel Díaz Ayuso dejó claras sus preferencias. "A diferencia de mis antecesores, me gustaría que mi equipo fuera una representación del Gobierno, de diputados, de alcaldes, que tuviera más contrapeso".

La presidenta madrileña siempre ha hecho gala de su gusto por los procesos electorales, más aún si cabe cuando la guerra fraticida se tornó más virulenta y desde Génova amenazaron con unas primarias. "Las urnas me dan mucha más libertad que los despachos", dijo en su entrevista en El Hormiguero. Y desde Sevilla volvió a incidir en este mensaje. "Me gustan los procesos electorales, son divertidos; (…) me gustaría presentarme en un congreso con una altísima participación y que de ahí saliéramos unidos". Y es que cuanta más alta sea la participación, más legitimidad alcanza el vencedor, como ya ocurriera en las elecciones del 4-M en la Comunidad de Madrid, recordó.

Sobre Teodoro García Egea prefiere no hablar demasiado. "Nos llevamos bien, pero mi relación ha sido siempre con el presidente (Pablo Casado); siempre hemos estado juntos y él me ha dado la oportunidad de presentarme y tener el inmenso honor de ser hoy la presidenta" de la Comunidad. "Cuando hablo de él, lo hago desde el más puro agradecimiento", dijo, aunque Ayuso reconoció que le gustaría recibir algo de apoyo por parte de los suyos. "Yo también necesito que nos apoyen, que haya una defensa por parte de los míos para acompañarme en los momentos difíciles".

Y uno, sin duda, es el que está viviendo en estos momentos, desde que el PSOE decidió acusar a su hermano en la Asamblea. Esta semana la sesión de control giró entorno a ello y la presidenta madrileña tuvo que hacer frente a preguntas que sembraron la duda sobre él. "Yo no tengo ninguna relación laboral con mi familia", aseguró Ayuso.

Sin embargo, pocos son los compañeros que han salido públicamente a manifestarle su respaldo. Sí lo ha hecho, en cambio, Cayetana Álvarez de Toledo, a la que el propio Casado fulminó de su cargo al frente de la portavocía en el Congreso. Esta semana, con motivo de la publicación de su libro – Políticamente indeseable – los ataques dentro de las filas populares contra la diputada han ido in crescendo hasta el punto de que el vicesecretario de comunicación del partido, Pablo Montesinos, le ha señalado la puerta de salida.

"Siempre la he oído a ella, desde el punto de vista ideológico, a favor de la libertad, en contra de los nacionalismos... Sí la he visto defender los valores del partido. A partir de ahí son sus opiniones", dijo este viernes Ayuso durante el coloquio.

"¿Tú te ves en Moncloa?", le preguntó García-Abadillo.

"Yendo a visitar a Pablo Casado", contestó.

"Toma tus propias decisiones"

Acto seguido Ayuso viajó a Granada donde participó en el congreso que el PP andaluz celebra este fin de semana. Fue recibida entre aplausos y al grito de "presidenta, presidenta" cuando entró en el auditorio acompañada del resto de presidentes autonómicos del PP: Juan Vivas (Ceuta), Fernando López Miras (Murcia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y el anfitrión Juanma Moreno (Andalucía).

"Te quiero recomendar, aunque sé que lo sabes mejor que nadie, que vueles libre, que tomes tus propias decisiones porque siempre has antepuesto el interés de Andalucía al tuyo propio, sé que lo volverás a hacer ahora y sé que en el momento en el que tú convoques elecciones todos los andaluces sabrán que lo has hecho por el bien de todos", aconsejó Ayuso a Moreno Bonilla, a la vez que le recordaba que los presidentes "somos los únicos que tenemos la prerrogativa, la potestad, de convocar elecciones".

"Porque estos días he leído que, claro, a ver si te vas a desgastar. Aquí solo se desgasta quien se comporta como una marioneta, quien no es valiente y quien no tiene las ideas claras sin un rumbo fijo", lanzó en claro mensaje a Génova.

El aplauso del auditorio puesto en pie, atronador.