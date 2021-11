Ayuso, tras los ataques de Casado: "No me siento aludida, tenemos que ser un equipo"

Isabel Díaz Ayuso, durante su entrevista en TVE. | Imagen TV

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que no se ha sentido aludida después de que el presidente del PP dijera en el Congreso del PP andaluz que en su formación "no caben los solistas" y ha defendido que "ser crítico" y "tener criterio propio" no significa "ser desleal".

"No me siento aludida, nos hemos metido en ese bucle en el que cada vez todo se interpreta peor. Lo que hacemos en enfangarnos mas. Me pasó a mí el viernes cuando lo que dije es que el resto de partidos están moviendo a Juanma Moreno el calendario electoral y yo lo que dije es que cuando convocara elecciones los andaluces sabrían que lo haría por el bien de ellos" y se interpretó como que ella le "estaba echando un pulso" a su propio partido, ha asegurado Isabel Díaz Ayuso en una entrevista en TVE.

La presidenta regional ha reconocido que es "evidente" que "estamos todos enmarañados en titulares", en un "bucle donde cada vez se interpreta todo peor" y ha asegurado que "tenemos que salir de esta situación", al tiempo que se ha alineado con Pablo Casado al decir que "Estamos todos unidos y tenemos que estarlo" pero que hay que centrarse en los importante y que "no se está hablando de lo que está pasando en España".

"El presidente del PP ayer tiene toda la razón. Tenemos que ser un mismo equipo. Yo entiendo que cada uno tiene una responsabilidad pero si cada uno va por libre aquí no hay una orquesta que suene", ha manifestado.

Del acoso de la dirección nacional a Cayetana Álvarez de Toledo no ha querido pronunciarse porque para Ayuso "esto es un problema que se ha creado entre una diputada y la dirección nacional del PP". Y ha desmentido la información que salió de que tenían un plan juntas de para controlar a Casado. "Dicen hasta que tenemos un plan juntas. ¿A dónde vamos las dos? ¿Y luego cuál es el siguiente plan?", ha ironizado. Y ha reiterado que en este asunto tiene "poco que opinar. Tengo bastante y sobre todo en gobernar la Comunidad de Madrid y unir a todos los madrileños a izquierda y derecha entorno a la libertad".

Congreso del PP madrileño

Sobre el congreso del PP madrileño ha dicho que "no estamos hablando mucho, la dirección nacional tiene un calendario y tiene que ser así y me parece bien. Pero llevamos dos meses con la polémica del congreso y prolongarlo otros ocho meses desgasta, erosiona, crea más guerra interna, más malentendidos". Ayuso ha reiterado que tiene que "responsabilizarme de la organización cuya papeleta he encabezado dos veces".

"La Comunidad de Madrid es mi principio y mi final. Yo estoy solo al servicio de España a través de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, estoy al servicio del PP y de su presidente cuando se presente, cuando él tenga su congreso. Seré la primera que esté ahí", ha declarado.

También ha hablado de su relación con Teodoro García Egea y que haya pasado de mostrarle su apoyo públicamente a querer poner ahora a otro candidato para presidir el PP madrileño. "Esto pasa en todas las familias, nos metemos en situaciones complejísimas y es un error. El PP es la alternativa en España a lo que está pasando, siempre la hemos sacado de las crisis", ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Eso sí, ha reconocido que todas estas informaciones sobre los líos internos en el partido tienen un coste porque "si en España las cosas fueran bien esto se quedaría en un asunto interno de partidos, pero lo que pasa es que esto sucede en un momento gravísimo para España" y ha puesto como ejemplo que la Guardia Civil y la Policía Nacional vayan a quedarse indefensas ante la gente. "Lo que está sucediendo es tan grave que tenemos que pararlo y para eso es muy bueno que haya congresos. No es por presionar, que se celebre cuando toque, prefiero que se celebre antes porque como la situación está como está en España la gente nos pide que paremos esto y nos centremos en lo que está pasando en España", ha sentenciado.