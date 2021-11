Ayuso anuncia la compra de 2 millones de test y vuelve a poner el Zendal a disposición de las CCAA

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado la compra de dos millones de test de antígenos para seguir con el testeo del covid de cara a las Navidades. "Aparte de seguir insistiendo en la necesidad de la vacuna, tenemos 1,5 millones de test de antígenos en stock y vamos a comprar otros 2 millones porque se han demostrado ser los mejores", ha señalado Isabel Díaz Ayuso en un desayuno sobre economía de la longevidad organizado por 65yMás.

"Lo que queremos es testar y testar, ir detrás del virus y seguir insistiendo en la necesidad de la vacuna. Por ahora, la situación es buena. Es verdad que no es covid cero, pero no lo vamos a tener durante mucho tiempo. La evolución, por ahora, no nos preocupa", ha dicho.

La presidenta madrileña no se ha mostrado partidaria del pasaporte covid, que ya están valorando imponer algunas comunidades autónomas y que en el caso del País Vasco han echado para atrás los tribunales. Ayuso no cree que sea eficaz porque considera que una persona que ha decidido no vacunarse "no lo va a hacer por esto"; además, "sí quiere falsificarlo es tan fácil como compartirlo en un móvil".

Para la jefa del Ejecutivo regional la coherencia en el discurso es importante y lo que la Comunidad de Madrid ha venido comprobando durante estos casi dos años de pandemia es que la mayoría de los contagios se han producido en las familias "y en las familias no va a haber pasaporte covid".

En cuanto a la hostelería, no parece que Madrid aplique las medidas que está barajando el Ministerio de Sanidad (reducir aforos y limitar horarios). "Vamos a pedir las ayudas de siempre: ventilación cruzada, estudiar medidores de CO2 y a las empresas, con CEIM y la Cámara de Comercio, que antes de las cenas de Navidad volvamos a los test".

El Zendal, a disposición de las CCAA

Por otra parte, Ayuso ha vuelto este viernes a poner a disposición de todas las comunidades autónomas el hospital público Enfermera Isabel Zendal, "el mejor hospital de pandemias del mundo".

"Lo ponemos a disposición de España por si alguna comunidad autónoma tiene algún problema de hospitalización y necesita flexibilidad. Ahí estará el hospital que está al servicio de todo el que lo necesite", ha indicado".