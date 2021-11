La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este martes la Mención Especial del X Premio la Cruz de la Dignidad y Medalla de Honor concedido por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), en el marco de la celebración del Congreso organizado por la institución que celebra el 40º aniversario de su fundación.

"La primera responsabilidad de una sociedad con sus víctimas es, precisamente, combatir a sus verdugos, ponerlos ante la justicia, y aislarlos políticamente. Sin embargo, hoy los herederos de ETA siguen con su agenda política de siempre, pretendiendo la independencia del País Vasco y con la intención de instalar un gobierno radical de izquierda".

Díaz Ayuso ha denunciado "cómo intentan blanquearles bajo las etiquetas de hombres de paz, con buenísmo etarra para buscar favores públicos y con gestos como la supuesta eliminación de los recibimientos públicos a sus presos que nunca debieron permitirse". Y lo que es peor, "con el señalamiento a todos los que seguimos sin querer porque nunca querremos nada de todo este entorno nacido del terrorismo".

Y es que "ahora intentan cambiar tanto la narrativa para que seamos otros los que nos negamos a blanquear lo sucedido, los que supuestamente no queremos la paz, cuando no puede haber paz donde nunca ha habido guerra", ha señalado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Exigimos justicia, después de miles de exiliados, cientos de casos sin esclarecer y miles de familias rotas. Porque la justicia debe ser igual para todos y la justicia no es venganza y porque el Ministerio del Interior prometió a las víctimas que no acercaría más de 20 presos etarras sin delitos de sangre y ha faltado a su palabra", ha recordado. "Y esto no tiene que ver ni con dolor ni con sentimientos, que son personales, sino con la aplicación de la justicia penal. Hoy prácticamente todos los etarras, incluidos los más sanguinarios, han sido cercados al País Vasco, muchos de ellos sin arrepentirse y renunciar a lo que llaman falsamente lucha armada ni ayudar a conocer el caso de cientos de desaparecidos".

"ETA no mata, pero su proyecto político sigue vigente y sigue avanzando. ¿Permitirían abiertamente hoy que hubiera un gobierno en el País Vasco con un lehendakari del PSOE, del Partido Popular, de Vox o de Ciudadanos?", se ha preguntado Ayuso. "Muchos vascos no son libres de expresar con libertad sus opiniones y la coacción sigue siendo la norma en numerosas zonas del País Vasco y pueden dar cuenta de ello muchos cargos políticos allí que siguen hablando en voz baja para poder respirar mientras otros anuncian que si hace falta aprobar los presupuestos para que 200 presos salgan a la cárcel, se hará, como se ha hecho".

Atendidas el 100% de las solicitudes de indemnización

Díaz Ayuso ha dedicado el galardón a todos "los padres e hijos que tuvieron que vivir para siempre con la ausencia y la soledad de un hogar roto" después de un atentado de ETA, y en el caso de muchos municipios del País Vasco "también con el rechazo de su entorno social, con llamadas anónimas y pintadas humillantes, con entierros de madrugada y con el estigma del algo habrá hecho". "Nadie merece más que todos vosotros esta cruz de la dignidad", ha indicado durante su intervención.

"864 asesinados y más de 7.000 heridos es el balance del terrorismo etarra. Detrás de cada uno de esos fríos números se encuentra una persona con nombres y apellidos a los que se debe reconocer, reconfortar y amparar", ha continuado la presidenta, para subrayar que eso es lo que se hace en la Comunidad de Madrid porque "la sociedad madrileña no es indiferente al dolor de las víctimas y conoce bien los zarpazos del terrorismo".

En este sentido, ha recordado que la Comunidad de Madrid cuenta con la figura del Comisionado de Víctimas del Terrorismo, creada en 2018, con el objetivo de atender y canalizar todas las ayudas y solicitudes de este colectivo. Hasta la fecha el Ejecutivo autonómico ha pagado 40 millones de euros en indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos o psíquicos, y antes de que finalice el año 2021 esta cifra alcanzará los 55 millones de euros atendiendo así el 100% de las solicitudes.

Pero la presidenta ha explicado que la "reparación no puede ser solo económica", y, por ello, su Ejecutivo va a seguir reconociendo a las víctimas a través de distinciones institucionales "y cada vez que tengamos la posibilidad de alzar la voz". Además, ha añadido, de "seguir explicando en los colegios qué fue el terrorismo y quiénes fueron sus víctimas, la verdad, historia viva de España".

La AVT pide esclarecer 300 atentados

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha recordado al colectivo de presos de ETA, EPPK, su exigencia de que colaboren en esclarecer judicialmente 300 atentados si es verdad que quieren aliviar el sufrimiento de las víctimas con su renuncia a actos de homenajes públicos de los terroristas excarcelados, los conocidos como ongi etorri.

La asociación que preside Maite Araluce lleva realizando esta petición desde que el actual Gobierno de Pedro Sánchez puso fin a la política de dispersión con el acercamiento a cárceles vascas y navarras de los condenados por el terrorismo de ETA, unos traslados que han criticado porque lo supeditan a la colaboración previa con la justicia. "Si hay intención de 'aliviar todo sufrimiento' a las víctimas del terrorismo, ahora toca empezar a colaborar con la justicia para resolver los más de 300 atentados pendientes de esclarecer", ha expuesto la abogada de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara.

En declaraciones a Europa Press, desde la AVT han pedido "más hechos y menos palabras", subrayando que el contexto en el que se ha publicado este comunicado del colectivo de presos de ETA sigue utilizando un lenguaje en el que se justifica la violencia. La asociación es muy crítica con que el Gobierno se apoye en EH Bildu y ha denunciado un pacto de "presos por presupuestos".

La reforma que pedía la AVT

El pasado 3 de noviembre, la AVT reclamó a todos los grupos parlamentarios, a excepción de EH Bildu, que apoyaran su propuesta de enmienda de modificación del Código Penal para tipificar el delito de humillación a las víctimas del terrorismo como un delito autónomo del de enaltecimiento del terrorismo.

La propuesta, según explicaba la AVT, buscaba acabar con los los homenajes a terroristas de ETA en las calles del País Vasco y Navarra en un contexto en el que se transmite la sensación de que "nada se puede hacer o nadie quiere responsabilizarse" de su celebración, a pesar de que son "aberraciones".