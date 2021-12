Villacís: "Tiendo la mano a Vox, les vuelvo a invitar a que se sienten a negociar"

En pleno debate de los presupuestos de Madrid, Begoña Villacís ha asegurado en Es la Mañana de Federico que "en lo que llevamos de Gobierno han sido capaces de ahorrar 500 millones de euros a los madrileños y con estos presupuestos se ahorrarían 300 millones". A pesar de que Vox se niega a negociar los presupuestos de José Luis Martínez-Almeida, la vicealcaldesa ha reconocido que "queremos negociar con Vox y estamos abiertos a sentarnos con ellos".

Begoña Villacís, a la que llaman 'Terracís' por la cantidad de terrazas que se han abierto en Madrid, se ha mostrado orgullosa con el mote porque gracias a ellas "se han creado 6.000 puestos de trabajo" y no sólo en terrazas en el Barrio de Salamanca. "En Usera o Carabanchel todos los hosteleros reconocen que si no fuera por las terrazas habrían cerrado", ha añadido.

Además, ha dicho que las terrazas en Madrid las han instalado con cierta estética, no como en Barcelona que "han puesto bloques de hormigón que no son estéticos". Aún así, ha recordado que las terrazas "ahora tienen fecha de caducidad, que es el 31 de diciembre, y los hosteleros se están preguntando si van a tener que cerrarlas y van a tener que despedir a gente y Vox ha votado con la izquierda para derogar la ordenanza".

Sobre el cierre de Madrid Central y la propuesta de Madrid 360, Villacís ha dicho que "hemos cambiado Madrid Central porque los comerciantes y hosteleros necesitan la condición de vecinos porque tienen que trabajar y que los clientes puedan acceder, por lo que ahora los hosteleros pueden lanzar las invitaciones a los clientes". Aún así, ha dicho que "estamos hablando de una diferencia de 25.000 coches por un sitio por donde no caben, en Gran Vía no cabe ni un coche más".

La vicealcaldesa de Madrid ha señalado que "sería interesante saber lo que presentaría Vox" sobre el nuevo Madrid Central de PP y Cs. Ha señalado que sería "poner un peaje en todo Madrid" y que "eso es lo mismo que poner impuestos". Ha defendido Madrid 360 diciendo que "hay una ley" que les obliga y también el temor a "una multa de Bruselas" y a no recibir "Fondos Europeos". Sin embargo ha señalado que le gustaría que Vox "se sentase a negociar".

Trabajar "conjuntamente" entre PP, Cs y Vox

Begoña Villacís ha comentado también la relación de Ciudadanos con otros partidos. Ha defendido los acuerdos con el PSOE en algunos municipios de la Comunidad de Madrid como Alcalá de Henares, Alcobendas o Leganés señalando que ha sido "para que el PSOE no dependa de Podemos". En este sentido ha recordado que "el PSOE es el partido de Pedro Sánchez que e es el que se ha echado en brazos de Podemos y Bildu". Por eso cree que "papel que tiene que jugar el partido liberal en España es echar al populismo".

La vicealcaldesa de Madrid ha indicado que en estos municipios han "echado a Podemos" para que entre Cs en su lugar y cree que es "bueno e imprescindible hacer valer nuestra posición central". También a nivel nacional porque piensa que "es relevante que se le vaya quitando el poder a Podemos". "Si tenemos la capacidad de echar a Podemos de un gobierno estamos obligados", ha añadido.

Otro de los asuntos que ha comentado es la proposición que ha tenido del PSOE para ser alcaldesa y acabar con la alcaldía de Martínez Almeida. Villacís ha dicho que se lo han "ofrecido en reiteradas ocasiones en estos dos años" y que "pudiendo ser alcaldesa yo he renunciado para tener un buen gobierno en Madrid". Ha señalado que "en todos los sitios donde podemos sumar con el PP hemos sumado" y que "el liberalismo funciona". "Ha sido este gobierno aplicando medidas liberales el que ha bajado los impuestos", ha indicado.

Sobre el apoyo de Vox a estos gobiernos de PP y Cs ha destacado que "debería ser un partido que garantizase la seguridad y el orden en Madrid y en Andalucía". Sobre el gobierno de Juanma Moreno ha advertido que "ojo con las elecciones en Andalucía" porque "las carga el diablo". Ha dicho que en esta CCAA "hace falta estabilidad" y que el apoyo de Vox "tiene que ser constante" ya que "es importante que salgan los presupuestos".

También ha dicho que "se han producido muchas aproximaciones a nuestra partido" y que ella "no compraría concejales de otros partidos". "Yo esto no se lo haría al PP", ha resumido. Villacís piensa que "tenemos una situación lo suficientemente preocupante en España para que los partidos que estamos en la oposición nos respetemos. Interesa más que pelearnos entre nosotros ya que eso no lleva a ninguna parte". "Hagamos más por trabajar conjuntamente", ha apuntado.

Respondiendo a los oyentes

La vicealcaldesa de Madrid ha respondido a los oyentes de Es la Mañana de Federico sobre distintos temas. Sobre la rebaja del IBI en la capital ha asegurado que "desde que empezamos en el primer presupuesto ya incluimos la bajada del IBI, ya lo hicimos y lo incluiremos si aprueba Vox los presupuestos. Podíamos haber aplicado el catastrazo y no lo hemos hecho".

Del bloque de Vox a los presupuestos ha dicho que "la gente no entendería que no llegáramos a un acuerdo para bajar los impuestos". Villacís se ha mostrado del lado de su compañero que dijo que "entre el partido de Ortega Lara y el de Otegi, siempre el de Ortega Lara".

De la construcción de aceras gigantes por las que no pasa nadie ha dicho que "hemos tenido que corregir aceras porque hay algunas que por movilidad ha habido que modificar. Somos un gobierno de coalición y las obras públicas las lleva el PP y ha sido capaz de asfaltar el 70% de las calles de Madrid y que Madrid esta funcionando, está mejorando en todos los rankings, hemos desbloqueado Madrid, tanto en el sur como en el norte". Y ha añadido que "el liberalismo funciona porque con Carmena el precio del alquiler subió un 30% y la compra-venta un 40% y nosotros hemos conseguido que baje un 9%".

Sobre una supuesta moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid, Villacís ha dicho que no ha hecho una moción de censura en Madrid y que sigue siendo vicealdaldesa" y ha añadido que la moción de censura en Murcia "fue un error sin paliativos, errores los cometemos todos". Ha criticado además los pactos del PP con el PSOE: "El PP se acaba de repartir con el PSOE el Tribunal Constitucional, por ejemplo, o el defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas".

De Albert Rivera ha dicho que no cree que vuelva a la política pero que mantiene el contacto con él y que tiene buena relación.