No fue Pablo Casado. El presidente del PP se encuentra de viaje por Grecia y Chipre y no acudió al acto preparado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con motivo de la celebración de la Constitución Española. Pero tampoco estuvo el secretario general del partido: la gran ausencia fue la de Teodoro García Egea, principal contrincante de la presidenta madrileña en la guerra abierta entre la dirección nacional y la Puerta del Sol.

Génova se limitó a enviar al vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, y al vicesecretario de Política Territorial del PP y exalcalde de Boadilla, Antonio González-Terol. Según Montesinos, la dirección nacional del PP ha estado "perfectamente representada" en el homenaje constitucional y la ausencia de García Egea se debió a que tiene "agenda de partido que, además, es muy importante".

No obstante, en las previsiones enviadas por los populares para este viernes no consta ningún acto del secretario general. Aparecen los actos de Casado en Chipre; una entrevista de Ana Pastor en RNE y de González Terol en La Hora de la 1 de TVE; la presencia de Ana Pastor y de Pablo Montesinos en las jornadas de puertas abiertas del Congreso de los Diputados; la presencia también de Pastor en la presentación del libro de Mariano Rajoy en Santiago de Compostela así como la aparición de Montesinos y González Terol en el acto de la Real Casa de Correos. Ni rastro de la actividad de García Egea.

Al ser preguntado si no hubiera sido lo normal que García Egea, que no tiene agenda este viernes, asistiera a este acto de Ayuso dado que Casado está de viaje, Montesinos explicó que el líder del PP tiene una "importantísima agenda internacional" estos días en Grecia y Chipre. "El Partido Popular nacional está perfectamente representado en estos actos de la Constitución como no podía ser de otra forma y reitero el agradecimiento a la presidenta Ayuso por haber invitado a la dirección nacional", a la vez que subrayó que Egea "tiene agenda de partido que, además, es muy importante".

A continuación, Montesinos se remitió a las declaraciones que el propio secretario general en Valencia este jueves y recalcó que "todo el PP entiende algo": los españoles no comprenden que dediquen "ni medio minuto a las cuestiones internas". La gente quiere que el PP esté "centrado en las preocupaciones reales de los españoles" que, cada vez tienen "una situación más delicada".

Fuentes cercanas a Ayuso consultadas por Libertad Digital restan también importancia a la ausencia de Egea. "No suele venir a este acto así que no hay nada raro". En la misma línea se expresó el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, que consideró que no hay "polémica", achacó su ausencia a posibles motivos de "agenda" y calificó de "correcta" la representación del partido.

Y es que desde el congreso del PP andaluz, las dos partes implicadas parecen haber firmado una tregua. El pasado 23 de noviembre, en una entrevista con Susana Griso, el secretario general de los populares desveló que hace días mantuvo una conversación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Según dijo entonces Garcia Egea, Díaz Ayuso "acepta" que el congreso para elegir presidente del PP de Madrid se celebre en el primer semestre de 2022, por lo que dio por "zanjado" este asunto.

En paralelo, la jefa del Ejecutivo regional confirmó en cierta manera sus palabras, cambiando su discurso: de pasar a pedir a Génova que el congreso regional se celebrara cuanto antes a dejar de hacerlo. El mismo día que Egea pronunciaba en televisión esas palabras, Ayuso se pronunció así en un desayuno informativo: "¿Que es en el primer semestre? Pues cuando toque, que se haga".