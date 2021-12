La calma que parecía reinar desde el congreso del PP andaluz ha saltado por los aires. El motivo, la suspensión de la tradicional cena navideña del PP de Madrid. La dirección regional – encabezada por Pío García-Escudero y Ana Camíns-, afín a Génova, ha decidido suspender todos los actos de Navidad previstos, siguiendo las instrucciones de la dirección nacional del partido, por "el incremento de la tasa de contagios por Covid en toda España, que vuelve a situarnos en un nivel alto de riesgo".

Esta decisión ha molestado y mucho a Isabel Díaz Ayuso, que ya venía celebrando con enorme éxito cenas navideñas con las distintas agrupaciones. Sin ir más lejos, el pasado viernes participó en la del distrito madrileño de la Latina y en la de Rivas. "¿Cómo se os ocurre dejar los bares abiertos? Hay que cerrarlo todo, hay que prohibirlo todo, hay que dirigirlo todo… No, no, es que la vida no va por ahí", decía ya la presidenta de la Comunidad de Madrid en su encuentro del viernes con la militancia.

Este lunes, durante un acto con el dispositivo del plan de inclemencias invernales, Ayuso lanzó un claro mensaje contra la decisión de su partido. Y lo hizo sin necesidad de que la prensa le preguntara por ello, lo que da muestra de hasta qué punto llega su descontento por este asunto, que supone un cuestionamiento a sus políticas de apertura, y que los suyos interpretan como un nuevo episodio de esta guerra: "No tiene sentido la cancelación. Será que no quieren que tenga contacto con la militancia" porque a las cenas "a las que ha ido han sido todo un éxito y quizá quieren evitar eso", señalan las fuentes consultadas a Libertad Digital.

"Quiero lanzar un mensaje muy claro: ayer se celebró un partido de fútbol en el Bernabéu con 60.000 personas, donde estaba incluso presente la ministra de Sanidad. Y esta semana van a seguir los conciertos en el WiZink Center, conciertos con 15.000 personas. La presión hospitalaria en la Comunidad de Madrid sigue con total normalidad, incluso bajando en las UCI, como la última semana. Y, de hecho, la positividad de nuestros test está entorno a un 5% frente al 10% de la media nacional. Lo que quiero decir es que la situación de la Comunidad de Madrid ante la pandemia sigue siendo de total normalidad y, por tanto, lo que queremos es que todos los ciudadanos sigan con una vida normal. Y por esto no hay motivos para estar cancelando de manera masiva, como estamos viendo, cenas ni comidas, celebraciones…, que nuevamente están generando caos pero sobre todo están señalando siempre a los mismos: a la hostelería y a la restauración", espetó la presidenta madrileña.

Ayuso continuó tajante señalando que desde la Comunidad de Madrid se ha puesto a disposición de todos "herramientas e información suficiente para que, con responsabilidad", se pueda seguir "con las mismas políticas que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid desde el principio de la pandemia. Por eso lo que pedimos es dejar de señalar a bares y restaurantes y seguir con una vida normal, con responsabilidad".

Reafirma su voluntad de presidir el PP de Madrid

Y ya después, a preguntas de la prensa, la jefa del Ejecutivo regional afirmó que "después de estas cancelaciones, cada vez tengo más claro que hace falta una dirección para que vayan en el mismo sentido las políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular de Madrid". De esta manera, opina Ayuso, "no vamos a incurrir en contradicciones". La presidenta madrileña recordó que su política sanitaria "jamás ha ido en favor de los cierres ni de las cancelaciones y quiero insistir en que no hay motivos sanitarios para estas cancelaciones. La vida puede seguir con total normalidad" en Madrid "si seguimos trabajando como los últimos dos años".

En este punto, Ayuso pidió que si esto va a seguir así se permita al menos a los afiliados, "como el año pasado", hacer encuentros por Zoom (a través de una video llamada) "para que pudiéramos hablar con ellos y desearles una feliz Navidad".